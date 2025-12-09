Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet’in uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat, medya ve magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

Operasyonun fitilini gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

SPİKERLER DE İFADE VERMİŞTİ

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

