SDG ise bölgeyi terörize etmekten geri durmadı. Barzanilerden siyasi destek alıp ABD ve İsrail'den yardım istedi. YPG - İSRAİL FLÖRTÜ ARTTI 2 Aralık'ta MOSSAD, YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dedi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu. 7 Aralık'ta YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin , İsrail medyasında cilalandı.





BARZANİLERDEN AKIL ALDI İSRAİL'E YANLADI



The Jerusalem Post'a konuşan Abdi, adem-i merkeziyetçilik söylemi üzerinden kendisine destek veren Neçirvan Barzani'ye teşekkür edip "Daha fazlasını yapma imkanı var" diyerek çağrıda bulundu. Abdi, "Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İsrail'in desteklediği ayrılıkçı Dürziler için "Onlar bizi destekliyor" deyip Tel Aviv'e mesaj gönderdi.

SDG elebaşının İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısı ve Öcalan'ı takmadığı görüldü. DEM içindeki bazı sabotajcı klikler de İmralı'yı takmayıp Abdi'yi destekledi.



MÜZAKERE İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU! YPG'NİN SON 21 GÜNÜ



Gelinen bu noktada Suriye'nin verimli topraklarına zehirli hançer gibi saplanan YPG'ye karşın verilen süre doldu.









"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KALEME VE KELAMA YER KALMAZ"



Ankara yürütülen "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" sürecinin zarar görmemesi için diplomasi ve müzakereye olanak tanıdı. Ancak "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini koruyor.