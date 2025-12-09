YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Suriye'nin bağrındaki zehirli YPG hançerini söküp atmak için etkili çözümler geliyor... Şam'daki hürriyet kutlamalarından YPG'ye "Ya siyasetle yola gelirsiniz ya kılıçla" mesajı çıkarken bölgedeki TSK hareketliliği ivmelendi. 10 Mart mutabakatına göre YPG 21 gün içinde adım atmazsa kılıç kınından çıkacak. Kıblesini şaşırıp İsrail'den medet umanlar ise kaybedecek. Nitekim Mazlum Abdi, hem İmralı'yı takmadı hem de müzakere için kendisine gösterilen müsamahayı iyi değerlendiremedi. DEM içindeki bazı sabotajcılardan destek alıp Barzaniler ile sinsi planlarla girişti. İsrail'i göreve davet etti.
Ülkenin toprak bütünlüğü öncelikli hedefler arasında yer alırken Kamışlı-Haseke merkezli YPG sorunu katlanarak büyümeye devam ediyor.
YPG (SDG), PYD, YPJ, MSD, ENKS gibi bilişenler Şam'la imzalanan 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmiyor. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor.
SURİYE ORDUSU MESAJI VERDİ: SDG YA SİYASETLE YOLA GELECEK YA DA KILIÇLA
Suriye'deki hürriyet kutlamalarında YPG'ye verilen mesaj ise net oldu.
Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdülgani, "SDG'ye mesajımız; siyasetle yola gelmezlerse kılıçla gelecekler. Ülkemizi güneyden kuzeye, doğudan batıya birleştirmeye söz verdik" dedi.
"BİZ SADECE TALİMAT BEKLİYORUZ"
25. Tümen komutanı Muhammed Cesim Abu Amşe ise "Esad'a, SDG'ye, rejim kalıntılarına ve dalkavuklara bir mesaj gönderiyoruz. Biz sadece talimat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"SABRET CEZİRE GELİYORUZ"
Deyrizor'da askeri geçit töreni düzenlenleyen Suriye ordu birliklikleri "Sabret sabret ey Cezire (Haseke, Deyrizor, Rakka), Mugire'nin ordusu geliyor" şeklinde sloganlar attı.
SDG ise bölgeyi terörize etmekten geri durmadı. Barzanilerden siyasi destek alıp ABD ve İsrail'den yardım istedi.
YPG - İSRAİL FLÖRTÜ ARTTI
2 Aralık'ta MOSSAD, YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dedi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu. 7 Aralık'ta YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, İsrail medyasında cilalandı.
BARZANİLERDEN AKIL ALDI İSRAİL'E YANLADI
The Jerusalem Post'a konuşan Abdi, adem-i merkeziyetçilik söylemi üzerinden kendisine destek veren Neçirvan Barzani'ye teşekkür edip "Daha fazlasını yapma imkanı var" diyerek çağrıda bulundu. Abdi, "Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İsrail'in desteklediği ayrılıkçı Dürziler için "Onlar bizi destekliyor" deyip Tel Aviv'e mesaj gönderdi.
SDG elebaşının İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısı ve Öcalan'ı takmadığı görüldü. DEM içindeki bazı sabotajcı klikler de İmralı'yı takmayıp Abdi'yi destekledi.
MÜZAKERE İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU! YPG'NİN SON 21 GÜNÜ
Gelinen bu noktada Suriye'nin verimli topraklarına zehirli hançer gibi saplanan YPG'ye karşın verilen süre doldu.
"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KALEME VE KELAMA YER KALMAZ"
Ankara yürütülen "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" sürecinin zarar görmemesi için diplomasi ve müzakereye olanak tanıdı. Ancak "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini koruyor.
HAREKAT SEÇENEĞİ MASADA
10 Mart'ta Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmaya göre YPG 21 gün içinde adım atmazsa harekat seçeneği masaya gelecek. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu'nun üst düzey Suriye temasları ve TSK'nın artan hareketliliği dikkat çekti.
SDG'nin entegrasyon şartlarını yerine getirmemesi durumunda "kılıç" kınından çıkacak. Suriye ordusunun başlatacağı operasyonlara Ankara'nın da destek vermesi bekleniyor.