İnternette gördüğü ilan Diva'yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy'un batan teknesidir!
İnternette satılığa çıkarılan 'Bülent Ersoy'un batan teknesi' ilanı ünlü sanatçıyı şoke etti. Diva yaşadığı şaşkınlığı 'Evet geçmişte iki teknem oldu. Alıp sattım. Ama Boğaz'da hiç teknem batmadı' diyerek dile getirdi.
Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan, merak uyandırdı. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.
Ancak Ersoy'un batan teknesiyle ilgili geçmişte medyaya yansıyan bir olay olmaması nedeniyle Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a soruldu.
'BİR İŞADAMINDAN ALMIŞTIM'
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Bülent Ersoy ilanı gördükten sonra büyük şaşkınlık yaşadı ve şu açıklamayı yaptı: "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım."