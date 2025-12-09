Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi

Et ve süt üretiminde verim ile kaliteyi artırmak için oluşturulan Besi Organize Tarım Bölgeleri'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapısının tamamlandığını duyurdu. Toplam 855 dekar alanda kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Proje sayesinde 1.250 kişiye iş olanağı sağlanacak ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi gerçekleştirilecek.