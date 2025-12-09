Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi

PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızı et üretimini yükseltmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Tarım Bakanlığı tarafından Elazığ’da kurulan büyük tesiste altyapı tamamlandı. Proje kapsamında yılda 4 bin 500 ton et üretimi hedefleniyor. 855 dekar üretim alanına ve 61 modern besi işletmesine sahip.

Et ve süt üretiminde verim ile kaliteyi artırmak için oluşturulan Besi Organize Tarım Bölgeleri'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapısının tamamlandığını duyurdu. Toplam 855 dekar alanda kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Proje sayesinde 1.250 kişiye iş olanağı sağlanacak ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK DE ÜRETECEK

10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olarak planlanan tesiste hayvansal atıklardan biyogaz üretilecek. Bölgede 2.080 megavat gücünde biyogaz tesisi kurulması hedefleniyor. Bakanlık, Türkiye genelinde 42 ilde toplam 61 OTB projesinin yatırım süreçlerini sürdürüyor. Bu bölgelerin 45'i resmî tüzel kişilik kazanmış durumda. Tüzel kişilik edinen OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim, 1'i ise su ürünleri alanında faaliyet gösterecek. Bitkisel üretim odaklı bölgelerin 15'i jeotermal sera organize tarım bölgesi niteliğinde.

13 BÖLGE ÜRETİME GEÇTİ

Altyapısı biten 14 OTB'nin 13'ünde üretim başladı. Bu bölgeler arasında Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvansal üretim, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere yer alıyor. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de ise yatırımcıların üstyapı çalışmaları sürüyor. 10 bölgede altyapı inşaatları aktif şekilde devam etmekte.

8 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bugüne kadar faaliyete geçen 13 OTB için güncel rakamlarla toplam 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği sunuldu. Bu bölgelerde 8 bin kişiye istihdam yaratıldı. Organize tarım bölgelerinde yıllık 30 bin ton yaş meyve-sebze üretimi yapılırken, 120 bin büyükbaş hayvan bulunuyor.

OTB'lerin ekonomiye yıllık katkısı 15 milyar lirayı buluyor. Balıkesir-Gönen'de yapımı süren jeotermal sera bölgesi tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olacak. Bölgenin altyapı çalışmalarına haziran ayında başlanmıştı.

