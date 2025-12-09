ABD Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a bir kez daha övgüler yağdırdı.

Politico 'ya röportaj veren Trump "Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı" dedi.

Trump Politico'ya konuştu

AVRUPALI LİDERLERİ TOPA TUTTU

Trump, Politico'ya verdiği röportajda Avrupa'yı "zayıf" insanların yönettiği "çürüyen" bir uluslar topluluğu olarak nitelendirdi, göçü kontrol altına alma ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda başarısız olan geleneksel ABD müttefiklerini küçümsedi ve kıtaya ilişkin kendi vizyonuyla uyumlu Avrupalı siyasi adayları destekleyeceğinin sinyalini verdi.

"RUSYA DAHA GÜÇLÜ" DEDİ

Trump Avrupalı liderleri topa tutarken Politico ise bu tutumunun Ukrayna için barış görüşmelerinin yapıldığı bir döneme gelmesine dikkat çekti. Trump, röportajda Avrupalılara Rusya ile ilgili hiçbir güvence vermedi ve Rusya'nın Ukrayna'dan açıkça daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.