ABD Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha övgüler yağdırdı, Avrupalı liderleri ise topa tuttu. Politico’ya röportaj veren Trump “Erdoğan benim dostum. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha övgüler yağdırdı.

"ÇOK ÇETİN BİR ADAM ÇOK SEVİYORUM"

Politico'ya röportaj veren Trump "Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı" dedi.

AVRUPALI LİDERLERİ TOPA TUTTU

Trump, Politico'ya verdiği röportajda Avrupa'yı "zayıf" insanların yönettiği "çürüyen" bir uluslar topluluğu olarak nitelendirdi, göçü kontrol altına alma ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda başarısız olan geleneksel ABD müttefiklerini küçümsedi ve kıtaya ilişkin kendi vizyonuyla uyumlu Avrupalı siyasi adayları destekleyeceğinin sinyalini verdi.

"RUSYA DAHA GÜÇLÜ" DEDİ

Trump Avrupalı liderleri topa tutarken Politico ise bu tutumunun Ukrayna için barış görüşmelerinin yapıldığı bir döneme gelmesine dikkat çekti. Trump, röportajda Avrupalılara Rusya ile ilgili hiçbir güvence vermedi ve Rusya'nın Ukrayna'dan açıkça daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.

"AVRUPA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Trump, Avrupa'daki siyasi liderler hakkında "Bence zayıflar. Ama aynı zamanda siyasi olarak çok doğru olmak istediklerini de düşünüyorum. Sanırım ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avrupa ne yapacağını bilmiyor." dedi.

UKRAYNA'YA YENİ TASLAK

Trump pazartesi günü, bazı Ukraynalı yetkililerin beğendiği yeni bir barış planı taslağı sunduğunu, ancak Zelenskiy'nin henüz incelemediğini iddia etti ve "Okusa iyi olurdu." dedi.Avrupa liderlerinin savaşı sona erdirme çabalarına pek önem vermediğini söyleyen Trump, "Konuşuyorlar ama bir şey üretmiyorlar ve savaş devam edip gidiyor." dedi.
Ukrayna'da yolsuzluk skandalı nedeniyle siyasi olarak zayıfladığı görülen Zelenskiy'e meydan okuyan Trump, Ukrayna'da yeni seçim yapılması çağrısını yineledi ve "Uzun zamandır seçim yapmadılar. Demokrasiden bahsediyorlar ama bir noktaya geliyor ki artık demokrasi değil." dedi.

VENEZUELA'YA KARA SALDIRISI

Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla Venezuela'ya Amerikan askerleri gönderme olasılığını defalarca reddetti. Venezuela'ya kara saldırısı hakkında konuşan Trump, kara birliklerinin konuşlandırılması konusunda "Bu konuda bir karar vermek veya almamak istemiyorum. Bu konuda konuşmuyorum," dedi ve ekledi: "Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

