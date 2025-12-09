PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin sözde demokrasisi! Ağzını açan partiden ihraç ediliyor

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilere af yok. En ufak tepki disipline sevk edilirken ihraç mekanizması hemen işletiliyor. Sadece bu yıl 284 disiplin dosyası hazırlanırken, 100'ü aşkın partilinin ihraç edildiği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (takvim.com.tr)

İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi muhalif kanadın tanınan isimleri de yer alıyor.

TARİHİ TASFİYE OPERASYONU
Yine bu sene ilan edilen kongreler takvimi kapsamında da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişmişti. İhraç korkusu yüzünden partililer sessiz kalırken, Parti Meclisi'ne katılım için yapılan başvuru da tarihi düşüş gözlendi. 2012'de 434, 2018'de 488, 2023'te ise 387 olan başvuru sayısı, 39. Olağan Kurultay'da 145'e kadar düştü.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

CHP'de Özel İmamoğlu'na yönelik eleştirilere tahammül yok. En küçük tepki partiden ihraç sebebi. Sadece bu yıl 284 disiplin dosyası görüşüldü, 100'ü aşkın partili ihraç edildi. CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yolsuzluk ve şaibelerden kurtulması gerektiğini ifade ettiği için ihraçla yüz yüze.

