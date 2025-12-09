Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Allah akıl ve izan versin Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: Kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İnsanlık için güçlü Türkiye programının ülkemiz milletimiz gönül ve kültür coğrafyamız ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel programı tertipleyen AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımızı tebrik ediyor icrasında emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Savaşların, çatışmaların, yokluk ve yoksulluğun bütün yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan masum çocukları ve onların cefakar annelerini babalarını kalpten selamlıyorum.

Başkan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen ʺİnsanlık İçin Güçlü Türkiyeʺ programına katılarak konuşma yaptı. (AA) Değerli arkadaşlarım değerli misafirler; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan tam 77 sene önce 10 Aralık 1948'de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 maddeden oluşan bu beyanname iki yıkıcı Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu. Beyannamenin ilk üç maddesini burada sizlere aktarmak isterim; Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Her bir satırı dikkatle okunması içselleştirilmesi ve uygulanması gereken bu tarihi beyanname; yaklaşık altı ay sonra meclisimizde kabul edilerek kaderin bir cilvesi olarak 27 Mayıs 1949'da yürürlüğe girmiştir. Beyannamede kayıtlı hususların özellikle vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde ayrıca durulması gereken bir meseledir. Kimi zaman bürokratik oligarşi antidemokratik güç odakları olarak kendini deşifre eden bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış demokrasimize telafisi uzun yıllar alan zararlar vermiştir. SİYASET ACEMİSİ ÖZGÜR



CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor; ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş.