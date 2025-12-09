PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ın penaltı kurtardığı mücadelede rakibine 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alıp ilk 8 şansını zora soktu. İşte yaşananlar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanına çıktı.

Cimbom, ilk yarısı 0-0 biten mücadelede Uğurcan Çakır'ın penaltı kurtarmasıyla sevindi ancak milli kaleci 68. dakikada sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Günay'ın da kalesindeki ilk pozisyon gol olunca ev sahibi ekip aynı dakiakda Folarin Balogun ile öne geçti. Karşılaşmada iki takım da kalan dakikalarda tabelayı değiştiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

Okan Buruk ve öğrencileri, Union SG maçından sonra bir kez daha yenildi ve ilk 8 iddiasını zora soktu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs'a aktardı. Jakobs'un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde iki savunma oyuncusu arasında topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.

21. dakikada Akliouche'un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

24. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino'nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria'nın kafa vurulunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Akliouche, ceza sahası içine girmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

36. dakikada Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan kornere gitti.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, II. Louis Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan kadro ile başladı.

Yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Hakan Balta yer aldı.

Teknik direktör Buruk, Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü Mario Lemina'dan sakatlığı nedeniyle, UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı. Bu iki oyuncunun yerine ligde cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan dönen Ismail Jakobs görev aldı.

JAKOBS ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI

Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Monaco karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak eski takımına karşı mücadele etti. Union Saint-Gilloise maçında risk alarak oynayan ve 53. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Jakobs, Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Tedavisini yeni tamamlayan tecrübeli sol bek, tam hazır olmamasına rağmen Buruk tarafından Monaco deplasmanında tercih edildi. Jakobs, 2021-2024 yılları arasında üç sezon Monaco forması giymişti.

SALLAI İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle iki resmi maçı kaçıran Roland Sallai, Monaco maçında formasına kavuştu. Son olarak Union Saint-Gilloise karşısında oynayan Macar futbolcu, cezası sebebiyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçlarında görev alamamıştı. Sağ bek rotasyonunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Sallai'nin dönüşü savunma kurgusunu da etkiledi ve Davinson Sanchez yeniden stoper pozisyonuna geçti.

ALTYAPIDAN BEŞ GENÇ KADRODA

Sakatlıkların ve cezaların etkisiyle kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk, altyapıdan beş genç oyuncuyu Monaco deplasmanına götürdü. Yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki on numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta yer aldı. Dört genç oyuncu aynı gün UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

HAKAN BALTA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, MonacoGalatasaray maçını tribünden izledi. Oğlu Çağrı Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunması da mücadeleyi yakından takip etmesindeki etkilerden biri oldu.

GENÇLİK LİGİ'NDE FARKLI KAYBETTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde iki kulübün 19 yaş altı takımları karşılaştı. Monaco, La Turbie'de oynanan maçı 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Pape Cabral (penaltı), Yannick Dodo (2), Oumar Konate ve Joan Tincres kaydetti. Tincres, 53. dakikadaki penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray U19 takımı bu sonuçla 4 puanda kaldı, Monaco ise puanını 9'a yükseltti.

GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Monaco'nun Türk taraftarların ev sahibi tribünlerinden bilet almasını engelleme çabalarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler statta büyük bir çoğunluk oluşturdu. Kulübün bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etmesine rağmen sarı-kırmızılılar tribünlerde önemli yer kapladı ve takımlarına yoğun destek verdi. Taraftarlar maç boyunca Galatasaraylı oyunculara moral olurken Monaco oyuncularını da baskı altına almaya çalıştı.

YENİ RAKİP ATLETICO

Galatasaray, AS Monaco ile karşılaşmasının ardından 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Monaco ise Real Madrid deplasmanına çıkacak..

UĞURCAN PENALTIDA İZİN VERMEDİ

Mücadelenin 50. dakikasında Davinson Sanchez'in Minamino'ya yaptığı hareket sonrasında Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Denis Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu çıkararak rakibinin sevinmesini engelledi.

Sarı-kırmızılılarda kaleci milli kaleci, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır yerine 68. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Deneyimli eldivenin kalesine gelen ilk top ağlarla buluştu.

