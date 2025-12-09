Victor Osimhen (İHA) Yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Hakan Balta yer aldı. Teknik direktör Buruk, Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü Mario Lemina'dan sakatlığı nedeniyle, UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı. Bu iki oyuncunun yerine ligde cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan dönen Ismail Jakobs görev aldı.

Leroy Sane (AA) JAKOBS ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Monaco karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak eski takımına karşı mücadele etti. Union Saint-Gilloise maçında risk alarak oynayan ve 53. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Jakobs, Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Tedavisini yeni tamamlayan tecrübeli sol bek, tam hazır olmamasına rağmen Buruk tarafından Monaco deplasmanında tercih edildi. Jakobs, 2021-2024 yılları arasında üç sezon Monaco forması giymişti.

Okan Buruk (AA) SALLAI İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle iki resmi maçı kaçıran Roland Sallai, Monaco maçında formasına kavuştu. Son olarak Union Saint-Gilloise karşısında oynayan Macar futbolcu, cezası sebebiyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçlarında görev alamamıştı. Sağ bek rotasyonunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Sallai'nin dönüşü savunma kurgusunu da etkiledi ve Davinson Sanchez yeniden stoper pozisyonuna geçti.

Roland Sallai (AA) ALTYAPIDAN BEŞ GENÇ KADRODA Sakatlıkların ve cezaların etkisiyle kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk, altyapıdan beş genç oyuncuyu Monaco deplasmanına götürdü. Yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki on numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta yer aldı. Dört genç oyuncu aynı gün UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.