TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı TAKVİM'de dile getirdi.



Çakır'ın sorularımıza verdiği açık cevaplar ve "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" şeklindeki çıkışı partinin kucağına bomba gibi düştü.



39. Kurultayda gündem olan röportaj Genel Merkez'i de karıştırdı.



TAKVİM'E KONUŞTU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



CHP'nin yeni sözcüsü Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemi ile YDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" açıklamasını yaptı.



