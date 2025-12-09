Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan Açık (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin Açık ve baba Cemal Açık ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu.

KATİLİN EVİNDE 11 BOŞ KOVAN ÇIKTI GÖZALTI SAYISI YÜSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan Açık'ın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ramazan Açık'ın eşi Rabia Açık ile üst katta oturan babası Cemal Açık ile annesi Bedriye Açık da gözaltına alındı. En alt katta oturan erkek kardeşi Çetin Açık ve eşi Simge Açık da Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.