Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü

Yunanistan ile Libya ilişkilerinde gerilim tırmanıyor. Libya ve Yunan basını Hafter yönetiminin Yunan yetkilileri "Libya'nın iç işlerine müdahale" ile suçladığı haberleriyle çalkalanıyor.

NewsBreak, Hafter'in sert tepkisinin Atina'nın birkaç gün önce Libya 'dan 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki mutabakatını iptal etmesini talep etmesinin hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Hafter ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi 'nin dün yaptığı görüşmenin ardından Atina'da panik başladı. Yunan gazetesi NewsBreak, "Atina'nın gelecekte bu görüşmelere dahil olma umudu ise suya düşmüş görünüyor." dedi.

Libya Observer, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Libya Observer'ın belirttiğine göre Hafter'in sözcüsü Usame Hammad, Atina'ya karşı şu ifadeleri kullandı:

Kararları diğer ülkelerin iradesine tabii olan Yunan otoritelerinin temsilcileri, Libya yasama organına Libya ile Türkiye arasındaki mutabakat zaptını onaylamaması gerektiğini nasıl dikte edebilir?

Hammad, Libya'nın "hiçbir dış tarafın Libya adına konuşmasına" veya ülkenin çıkarlarını ve Doğu Akdeniz'deki tarihî haklarını ilgilendiren hukukî ve diplomatik tercihlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca "Libya'nın haklarının ihlal edilmesini veya yasal ikili anlaşmalarının sorgulanmasını kabul etmeyeceği" uyarısında bulundu.