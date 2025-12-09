Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü

PODCAST CANLI YAYIN

Yunanistan ile Hafter arasında Türkiye krizi patlak verdi. Atina Libya’dan 2019’da Türkiye ile imzalanan deniz yetki mutabakatını iptal etmesini talep ederken Hafter’den Yunan’a sert tepki geldi. Yunan basını ise “Atina’nın hayalleri suya düştü” dedi.

Yunanistan ile Libya ilişkilerinde gerilim tırmanıyor. Libya ve Yunan basını Hafter yönetiminin Yunan yetkilileri "Libya'nın iç işlerine müdahale" ile suçladığı haberleriyle çalkalanıyor.

"ATİNA'NIN UMUDU SUYA DÜŞTÜ"

Hafter ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin dün yaptığı görüşmenin ardından Atina'da panik başladı. Yunan gazetesi NewsBreak, "Atina'nın gelecekte bu görüşmelere dahil olma umudu ise suya düşmüş görünüyor." dedi.

KRİZİ BAŞLATAN YUNAN'IN TÜRKİYE HEZEYANI

NewsBreak, Hafter'in sert tepkisinin Atina'nın birkaç gün önce Libya'dan 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki mutabakatını iptal etmesini talep etmesinin hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Libya Observer'ın belirttiğine göre Hafter'in sözcüsü Usame Hammad, Atina'ya karşı şu ifadeleri kullandı:

Kararları diğer ülkelerin iradesine tabii olan Yunan otoritelerinin temsilcileri, Libya yasama organına Libya ile Türkiye arasındaki mutabakat zaptını onaylamaması gerektiğini nasıl dikte edebilir?

Hammad, Libya'nın "hiçbir dış tarafın Libya adına konuşmasına" veya ülkenin çıkarlarını ve Doğu Akdeniz'deki tarihî haklarını ilgilendiren hukukî ve diplomatik tercihlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca "Libya'nın haklarının ihlal edilmesini veya yasal ikili anlaşmalarının sorgulanmasını kabul etmeyeceği" uyarısında bulundu.

YUNAN'DAN TÜRKİYE İLE MUTABAKATI İPTAL DİKTESİ

Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikitas Kaklamanis, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih'i arayarak 2019 tarihli Libya–Türkiye İşbirliği Mutabakatı'nın kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Hafter hükümeti Yunanistan'dan gelen bu açıklamaların "Yunanistan'daki iç politik gerilimi yansıttığını ve Atina'nın bunu "söylemsel tırmanma ve gerçekçi olmayan iddialarla dışa vurmaya çalıştığını iddia etti. Açıklamanın sonunda Yunan yetkililerin sözlerinin "bölgesel istikrara hizmet etmediği" belirtildi ve Yunanistan'ın kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması ve uluslararası hukukun kurallarına uyması istendi.

Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?

