Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı alev aldı! İki yıldızda dev derbi
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray ve üçüncüsü Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. İki ezeli rakip arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Gündemde ise iki yıldız var. Ocak ayındaki düello heyecanı şimdiden taraftarları heyecanlandırıyor. İşte detaylar...
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasary ile Fenerbahçe'nin transferdeki rekabeti de sürüyor.
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ SONRASI GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yönelik açıklamaları gündem olurken, Galatasaray'ın basın toplantısının hemen ardından yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
DERBİ DEĞERLENDİRMESİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Fenerbahçe–Galatasaray derbisindeki tartışmalı pozisyonlara değindi. Hakem Yasin Kol'un kararları üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray yönetimiyle görüştüklerini belirterek, "Maçla ilgili bir şikayetleri vardı, bir sarı kart verilmemiş. Ama bence burada serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu ayrıca, Türk futbolunda algılarla yönlendirme yapılamayacağını vurguladı.
GALATASARAY'DAN JET HIZINDA PAYLAŞIM
Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, basın toplantısı biter bitmez Galatasaray'ın resmi hesaplarından "Konsantrasyon" mesajı paylaşıldı. Sarı-kırmızılıların bu kısa fakat anlamlı paylaşımı, taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük ilgi gördü.
BRANN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 6. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, SK Brann deplasmanı öncesi çalışmalarına devam ediyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
ZORLU MAÇA FRANSIZ HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Kasım Perşembe günü deplasmanda Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Brann Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi Jeremy Stinat olacak. VAR'da Eric Wattellier görev yaparken, AVAR koltuğunda ise Marc Bollengier oturacak.
BECAO KRİZİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao hakkında detaylar netleşti. Brezilyalı stoperle yolların ayrılmasına neden olan süreç ve oyuncuya gelen transfer ilgisi gün yüzüne çıktı.
PERFORMANSSIZLIĞI SONU OLDU
Geçtiğimiz sezon çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Becao, bu sezon sahalara dönmesine rağmen beklenen performansı sergileyemedi. Antrenman verimliliğinin düşük olması ve teknik heyeti tatmin etmemesi nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli savunmacının, teknik direktör Domenico Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek çıkış yaptığı öne sürüldü. Bu tavrın da karar sürecinde etkili olduğu belirtildi.
DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANLANIYOR
Fenerbahçe yönetiminin, Rodrigo Becao ile devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya teklif gelmemesi durumunda sözleşme feshi seçeneğini değerlendireceği ifade edildi.
PARMA TALİP OLDU
Brezilyalı stopere İtalya'dan ilgi var. Serie A ekibi Parma'nın, devre arasında Becao için resmi girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertliler, Becao'yu 2023-24 sezonu başında Udinese'den 8.31 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR
Fenerbahçe, Perşembe günü Norveç'te oynanacak Brann mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını son iki maça taşımayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde hem teknik direktör Domenico Tedesco hem de bazı oyuncuların yokluğu dikkat çekiyor.
TAKIMDA ÜÇ KRİTİK EKSİK
Fenerbahçe'de Brann maçı öncesi üç önemli eksik bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek. Ferencvaros karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jhon Duran, cezasının ilk bölümünü Norveç'te çekecek. Savunmada ise Nelson Semedo sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR GÖREV ALACAK
Başakşehir maçında Semedo'nun sakatlığı sonrası Oğuz Kaan sağ beke geçmişti ancak Brann karşısında bu bölgede Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Orta sahada ise Fred'in yeniden kulübeye çekilmesi, Alvarez ile İsmail Yüksek'in birlikte görev alması planlanıyor.
KANATLARDA KLASİK DÜZEN
Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapacağı öğrenildi. Tedesco'nun bu bölgede son haftalardaki klasik düzenini koruyacağı ifade edildi.
FORVETTE SÜRPRİZ: TALISCA
Teknik heyetin en büyük hamlesi hücum bölgesinde olacak. Formsuz görüntüsüyle eleştirilen En-Nesyri'nin yerine bu kez Talisca'nın forvette görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tedesco'nun bu tercihle hücumda daha yaratıcı ve şut tehdidi yüksek bir yapı hedeflediği belirtiliyor.
ÜÇ BÜYÜKLERDEN EMRE CAN HAREKATI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızışması bu kez transfer piyasasına taşındı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can için devreye girdiği belirtildi. Alman basınında geniş yer bulan haberler büyük yankı uyandırdı.
HEDEF NOKTA ATIŞI
Trendyol Süper Lig'in üç devi, yaklaşan kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Nokta atışı takviye planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu doğrultuda Emre Can'ı gündemlerine aldığı aktarıldı.
ALMAN BASINI DUYURDU
BILD'in haberine göre Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, üç büyük kulübün radarında bulunuyor. Emre Can'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, ocak ayında transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.
EMRE CAN'IN ÖNCELİĞİ DORTMUND
Haberde, tecrübeli futbolcunun kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmek istediği, Alman kulübünün de bu duruma sıcak baktığı ifade edildi. Emre Can'ın ayrılığa kapıları tamamen kapatmadığı ancak önceliğini mevcut takımına verdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Dortmund formasıyla 5 maçta görev yapan Emre Can, 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, hem merkez orta saha hem de savunma önü pozisyonlarındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN LEO PEREIRA HAMLESİ
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın, Flamengo'nun tecrübeli stoperi Leo Pereira'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.
SOL STOPER ARAYIŞI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun devre arasında mutlaka bir sol stoper transferi istediği belirtiliyor. Oosterwolde'nin istikrarsız performansı sonrası sarı-lacivertli yönetimin, daha tecrübeli bir savunmacı takviyesi için liste oluşturduğu öğrenildi. Pereira'nın bu listede üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.
GALATASARAY SAVUNMAYA TAKVİYE PEŞİNDE
Galatasaray'da da stoper takviyesi devre arası planlamasının önemli maddeleri arasında. Singo ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlıklar nedeniyle rotasyondan düşmesi, yönetimi yeni bir savunmacı transferine yöneltti. Şampiyonlar Ligi hedefi ve Süper Lig yarışı doğrultusunda Pereira ismi gündeme alındı.
PEREIRA'YA AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ
Brezilya basınından Ge Globo'nun haberine göre Copa Libertadores şampiyonu Flamengo'nun kaptanı Leo Pereira'ya birçok kulüp talip. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah ve Yunanistan'dan Olympiakos'un da oyuncuya ilgi gösterdiği aktarıldı.
Haberde ayrıca Flamengo'nun sezon içinde Valencia, Sevilla ve Porto'dan gelen teklifleri geri çevirdiği belirtildi.
TECRÜBELİ SAVUNMACININ PERFORMANSI
Bu sezon Flamengo formasıyla 60 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, 5 gol ve 1 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Leo Pereira'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.