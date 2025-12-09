Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı alev aldı! İki yıldızda dev derbi

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

PERFORMANSSIZLIĞI SONU OLDU

Geçtiğimiz sezon çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Becao, bu sezon sahalara dönmesine rağmen beklenen performansı sergileyemedi. Antrenman verimliliğinin düşük olması ve teknik heyeti tatmin etmemesi nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli savunmacının, teknik direktör Domenico Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek çıkış yaptığı öne sürüldü. Bu tavrın da karar sürecinde etkili olduğu belirtildi.