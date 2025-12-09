Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Son dakika haberi! "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. İki futbolcuyla birlikte bazı şüphelilerin bahis oynadıklarının tespit edildiği sulh ceza hakimliğinin karar yazısında yer aldı. Baltacı kendi takımına bahis oynadığını itiraf ederken Yandaş, bahis oymadığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
HANGİ İSİMLER TUTUKLANDI?
Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.
ADLİ KONTROL KARARI
Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
KARAR YAZISI ORTAYA ÇIKTI
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan ve aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu bazı şüphelilerin bahis oynadıklarının tespit edildiği sulh ceza hakimliğinin karar yazısında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan bazı şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edildi.
MERT HAKAN ŞÜPHELİ DİKMEN'E 4 MİLYON 453 BİN LİRA GÖNDERDİ
Kolluk tutanakları, MASAK raporları, dijital materyal incelemesi ve tüm dosya kapsamında şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.
Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği ifade edilen karar yazısında, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği aktarıldı.
Kararda şüpheli Dikmen'in şüpheli Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.
YANDAŞ'IN, "MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNDUĞU" BELİRTİLDİ
Şüpheli Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında, şüphelinin oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.
Karar yazısında, şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyelik kaydının bulunduğu 19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına "1,5 üstü atar", 2021'de oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.
Şüpheli Sirkeci'nin dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair mesajlarının olduğu, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.
Yazıda, şüpheli Emircan Çiçek'in Pendikspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyeliğinin bulunduğu, Pendikspor'da oynadığı döneme ilişkin Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor'a "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığının anlaşıldığı, dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair yazışma ve paylaşımlarının tespit edildiği, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak müsabakanın sonucunu etkilediği kaydedildi.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında da şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak ve Bartu Kaya'nın üzerlerine atılı şike suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiği kaydedildi.
Yazıda, şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu vurgulandı.
Şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" sitesinde üyelik kaydının olduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbolcu olduğu, şüphelinin oynama şekli olarak 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatılan yazıda, şüphelinin dijital materyal incelemelerinde bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği ifade edildi.
METEHAN BALTACI'NIN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ
Yazıda, şüpheli Metehan Baltacı'nın "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtilerek, şüphelinin "kendi takımı kazanır ve 2,5 üstü gol olur" şeklinde bahis aldığı, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede bahis oynanması ile kupon önerisinde bulunduğuna ilişkin mesajlar tespit edildiği, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.
Şüpheli İzzet Furkan Malak yönünden yapılan tespitlerde ise şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin "Nesine" isimli sitede üyelik kaydının bulunduğu ifade edilen şüphelinin 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı.
Yazıda, şüpheli Bartu Kaya yönünden yapılan değerlendirmede ise Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de futbol oynadığı, şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde, 1922 Konyaspor Bornova 1877 maçına bahis yaptığı ancak "Bilyoner" üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.
BALTACI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Baltacı'nın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı, emniyetteki ifadesinde futbolculuk dışında başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirterek, aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.
"Nesine" sitesinde 2020-2021 yılları arasında üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, şu anda kullanmadığını ve diğer sitelerde üyeliğinin olmadığını, siteyi aktif olarak kullanıp kullanmadığını net olarak hatırlamadığını anlattı.
BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ
Baltacı kesinlikle yasa dışı bahis sitelerinde üyelinin olmadığını ve herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, ifadesinde şunları kaydetti:
"Kasım 2025'in ikinci haftasında, futbol oynadığım Galatasaray Futbol Kulübüne TFF tarafından yapılan bildiriyle bahis oynadığımı öğrendim. Bunun üzerine geriye doğru düşündüğümde gelen evrakları kontrol ettiğimde ben Galatasaray Futbol Kulübünde 17 yaşımda profesyonel futbolcu olarak sözleşme imzaladıktan sonra henüz A takım kadrosunda değilken, halen altyapı takımında oynamaktayken, yani fiilen amatör futbolcuyken Galatasaray A takımının oynadığı birkaç müsabakasından oynadığımı hatırladım. Ben bu bahisleri yasal olan Nesine sitesi üzerinden oynadım, o dönemde bu durumun futbolcu olduğum için bir suç olacağını, suç teşkil ettiğini bilmiyordum, henüz 17-18 yaşlarında idim. Ancak hangi takımlarla müsabakasına oynadığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Galatasaray Futbol Kulübünün A takımda oynamaya başladıktan sonra asla müsabakalarına yönelik yasal/yasa dışı bahis oynamadım. Yukarıda oynadığımı bildirmiş olduğum tarihlerde beni yönlendiren kimse olmadı, kendi irademle oynadım."
BEYLER SAĞLAM KUPON VAR MI 6 BİN İLE İDDİA OYNAYACAĞIM
İfadesinde Baltacı'ya arkadaşları ile olan mesajlaşmalar da soruldu. Baltacı'ya 2021 yılında WhatsApp grubunda "Beyler sağlam kupon var mı 6000 ile iddaa oynıcam", "Hatay gs karşılıklı gol kesin, 1.60 oran, 2-3 maç daha koysam, 10000 olur, Askeri ücret maaşı ikiye katlamam lazım." şeklinde attığı mesajlar gösterildi.
Baltacı bu mesajlara ilişkin şunları söyledi:
"Bahse konu grup 2016-2017 yıllarında normal arkadaşlar arasında kullanılan bir WhatsApp grubudur. Bahse konu konuşmalarla ilgili olarak zaten ben burada konuşmanın başında 'sağlam kupon var mı 6000 basacağım' diye sormuşum. Ben etki edeceğim bir müsabakayla ilgili konuşmuş olsam kimseye kupon sormam. Her ne kadar bunları şakayla karışık olarak grupta kupon sorsam da ve tam olarak hatırlamasam da maçın sonucuna etki edecek birinin böyle bir soru sorması hayatın olağan akışına aykırıdır.
Ayrıca bahse konu maça da kupon yapmadım. Ayrıca bahse konu maçta Hatayspor-Galatasaray'ı 3-0 yenmiş. Dolayısı ile bahse konu konuşma tamamen yorum, geyiktir. Maçın sonucunda dair bir bilgimin olmadığını göstermektedir. Belli ki konuşulanlar ahbaplar arasında yapılan bir geyik muhabbetidir."
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Grupta yer alan farklı tarihteki konuşmalara ilişkin ise Baltacı, arkadaşlarıyla bahisle alakalı sohbetleri olduğunu belirterek, "Urfaspor Eyüpspor arasındaki maçta ben kadroda yoktum, sakattım. Bahse konu sohbetler de karşılıklı gol olacağını bilerek yönlendirme yapmadım. Sadece benim tahminimdi. Erzurum Eyüpspor maçına ben sonradan girdim. Bahse konu maç 4-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Benim tahminim de yanlış çıktı. Maçın skoruna etki edecek bir şey yapmadım. Bahse konu konuşmalar gruptaki arkadaşlarım ile geyik muhabbetleridir. Ayrıca bahis üzerine tahminlerimizle ilgili konuşmalardır. Herhangi bir şekilde şahsım tarafına bir kupon geliri paylaşımı olmamıştır, bu şekilde bir kazancım asla söz konusu değildir. Konuşma içeriklerinde görüldüğü üzere kupon miktarları küçük paralarla oynanan paralardır, arkadaşlar arasındaki tahminlerimize ilişkin konuşmalardır. Asla bir bahis organizasyonu değildir." ifadelerini kullandı.
Şüpheli Metehan Baltacı savcılık ifadesinde ise şunları söyledi:
"Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
MERT HAKAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yandaş'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu.
Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, Bilyoner isimli bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.
İFADESİNDE TARAFTARA OYNADI
Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi.
Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi.
Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı.
"ERSEN DİKMEN'İN YAPTIĞI ABİLİKLER KARŞILIĞINDA KARDEŞLİK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"
WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.
Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi:
"Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim."
Savcılıkta verdiği ifadesinde ise yasa dışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadığını ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurgulayan Yandaş, şike yapmadığını, kimsenin kendisine oynayacağı veya oynadığı müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadığını anlattı.
Yandaş, profesyonel olarak sözleşmeli olduğu futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirterek, Dikmen'in, futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını bildiğini, ancak bu denli yüksek miktarlarda ve kendi gönderdiği paralarla bunu yaptığını bilmediğini söyledi.
Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmediğini dile getiren Yandaş, "Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti." beyanında bulundu.
Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu belirten Yandaş, konuşmaların futbol üzerine olduğunu söyledi.
Yandaş, V.N. ile Sivasspor'da oynadığı dönemde tanıştığını ifade ederek, "İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
AHMET ÇAKAR SAĞLIK NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.
Çakar'ın, soruşturma sürecindeki işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı belirtildi. Başsavcılık, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir." açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.
Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)