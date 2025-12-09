Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede

Mert Hakan Yandaş (DHA) BALTACI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Baltacı'nın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı, emniyetteki ifadesinde futbolculuk dışında başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirterek, aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu söyledi. "Nesine" sitesinde 2020-2021 yılları arasında üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, şu anda kullanmadığını ve diğer sitelerde üyeliğinin olmadığını, siteyi aktif olarak kullanıp kullanmadığını net olarak hatırlamadığını anlattı.



BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ Baltacı kesinlikle yasa dışı bahis sitelerinde üyelinin olmadığını ve herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, ifadesinde şunları kaydetti: "Kasım 2025'in ikinci haftasında, futbol oynadığım Galatasaray Futbol Kulübüne TFF tarafından yapılan bildiriyle bahis oynadığımı öğrendim. Bunun üzerine geriye doğru düşündüğümde gelen evrakları kontrol ettiğimde ben Galatasaray Futbol Kulübünde 17 yaşımda profesyonel futbolcu olarak sözleşme imzaladıktan sonra henüz A takım kadrosunda değilken, halen altyapı takımında oynamaktayken, yani fiilen amatör futbolcuyken Galatasaray A takımının oynadığı birkaç müsabakasından oynadığımı hatırladım. Ben bu bahisleri yasal olan Nesine sitesi üzerinden oynadım, o dönemde bu durumun futbolcu olduğum için bir suç olacağını, suç teşkil ettiğini bilmiyordum, henüz 17-18 yaşlarında idim. Ancak hangi takımlarla müsabakasına oynadığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Galatasaray Futbol Kulübünün A takımda oynamaya başladıktan sonra asla müsabakalarına yönelik yasal/yasa dışı bahis oynamadım. Yukarıda oynadığımı bildirmiş olduğum tarihlerde beni yönlendiren kimse olmadı, kendi irademle oynadım." BEYLER SAĞLAM KUPON VAR MI 6 BİN İLE İDDİA OYNAYACAĞIM



İfadesinde Baltacı'ya arkadaşları ile olan mesajlaşmalar da soruldu. Baltacı'ya 2021 yılında WhatsApp grubunda "Beyler sağlam kupon var mı 6000 ile iddaa oynıcam", "Hatay gs karşılıklı gol kesin, 1.60 oran, 2-3 maç daha koysam, 10000 olur, Askeri ücret maaşı ikiye katlamam lazım." şeklinde attığı mesajlar gösterildi.

Metehan Baltacı (DHA) Baltacı bu mesajlara ilişkin şunları söyledi: "Bahse konu grup 2016-2017 yıllarında normal arkadaşlar arasında kullanılan bir WhatsApp grubudur. Bahse konu konuşmalarla ilgili olarak zaten ben burada konuşmanın başında 'sağlam kupon var mı 6000 basacağım' diye sormuşum. Ben etki edeceğim bir müsabakayla ilgili konuşmuş olsam kimseye kupon sormam. Her ne kadar bunları şakayla karışık olarak grupta kupon sorsam da ve tam olarak hatırlamasam da maçın sonucuna etki edecek birinin böyle bir soru sorması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca bahse konu maça da kupon yapmadım. Ayrıca bahse konu maçta Hatayspor-Galatasaray'ı 3-0 yenmiş. Dolayısı ile bahse konu konuşma tamamen yorum, geyiktir. Maçın sonucunda dair bir bilgimin olmadığını göstermektedir. Belli ki konuşulanlar ahbaplar arasında yapılan bir geyik muhabbetidir." SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Grupta yer alan farklı tarihteki konuşmalara ilişkin ise Baltacı, arkadaşlarıyla bahisle alakalı sohbetleri olduğunu belirterek, "Urfaspor Eyüpspor arasındaki maçta ben kadroda yoktum, sakattım. Bahse konu sohbetler de karşılıklı gol olacağını bilerek yönlendirme yapmadım. Sadece benim tahminimdi. Erzurum Eyüpspor maçına ben sonradan girdim. Bahse konu maç 4-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Benim tahminim de yanlış çıktı. Maçın skoruna etki edecek bir şey yapmadım. Bahse konu konuşmalar gruptaki arkadaşlarım ile geyik muhabbetleridir. Ayrıca bahis üzerine tahminlerimizle ilgili konuşmalardır. Herhangi bir şekilde şahsım tarafına bir kupon geliri paylaşımı olmamıştır, bu şekilde bir kazancım asla söz konusu değildir. Konuşma içeriklerinde görüldüğü üzere kupon miktarları küçük paralarla oynanan paralardır, arkadaşlar arasındaki tahminlerimize ilişkin konuşmalardır. Asla bir bahis organizasyonu değildir." ifadelerini kullandı. Şüpheli Metehan Baltacı savcılık ifadesinde ise şunları söyledi: "Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Mert Hakan Yandaş (AA) MERT HAKAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Yandaş'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu. Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, Bilyoner isimli bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. İFADESİNDE TARAFTARA OYNADI



Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi. Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi. Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı. "ERSEN DİKMEN'İN YAPTIĞI ABİLİKLER KARŞILIĞINDA KARDEŞLİK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM" WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.

Mert Hakan Yandaş (AA) Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi: "Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim." Savcılıkta verdiği ifadesinde ise yasa dışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadığını ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurgulayan Yandaş, şike yapmadığını, kimsenin kendisine oynayacağı veya oynadığı müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadığını anlattı. Yandaş, profesyonel olarak sözleşmeli olduğu futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirterek, Dikmen'in, futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını bildiğini, ancak bu denli yüksek miktarlarda ve kendi gönderdiği paralarla bunu yaptığını bilmediğini söyledi.