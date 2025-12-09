AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!

MYK toplantısında Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının bir sunumunun olduğunu bildiren Çelik, TBMM çalışmalarının da değerlendirileceğini söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Toplantının başında Başkan Erdoğan'ın MYK'ya dönük bir değerlendirme toplantısı yaptığını açıklayan Çelik, "Bu toplantının açılış konuşmasının girişinde, Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulunda da bunun sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ilgili bakanlara söylediğini ifade etti; bu bahis sanal kumar gibi, toplumumuzu çürüten, çürütmeye çalışan, toplumumuzda bir yozlaşma oluşturmaya çalışan teşebbüslere, uygulamalara dönük olarak MYK'mızın da bu gündemi takip etmesi gerektiğini ifade etti." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

"EN SERT EN TAVİZSİZ MÜCADELE"

Bahis ve sanal kumar meselesinin bir pandemi halini aldığını belirten Çelik, dünyanın her tarafında olduğu gibi, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini söyledi.

Bazı aile facialarının, bazı intiharların arkasında bu ve benzeri yanlışlıkların olduğunu çeşitli şekillerde tespit ettiklerini anlatan Çelik, bununla ilgili bir eylem planı olduğunu dile getirdi. Çelik, en güçlü şekilde mücadele edeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bir eylem planının çıktığına işaret eden Çelik, "Ama bundan sonrasında, bunun daha yoğun bir şekilde, daha sıkı bir şekilde takibiyle ilgili olarak da, partideki ilgili birimlerimiz, tüm MYK'mız üzerine düşeni yapacak." diye konuştu.

Çelik, sanal kumar, bahis gibi meselelerde, tavizsiz davranılması gerektiğinin altına çizdiklerini ifade ederek, "Bu, toplumumuza dönük olarak, yozlaşma, çürüme yaymaya çalışan, 'milli güvenlik problemi' desek, yeridir. Aynı zamanda bir ahlak problemidir. Aynı zamanda toplumsal güvenlikle ilgili, toplumun geleceğiyle ilgili bir problemdir. Aynı zamanda da gelecek nesillerle ilgili bir problemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cep telefonlarıyla, bir takım teknolojik imkanlarla bunlara daha kolay ulaşılabiliyor olmasının, tehdidin büyüklüğünü arttırdığını belirten Çelik, "Onun için en sert, en tavizsiz mücadelelerin hukuk içerisinde, hem devletin imkan kabiliyetleri hem siyaseten oluşturması gereken hassasiyetler ve siyasi stratejiler temelinde ortaya koyulacağını ifade ediyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ O ZAMAN AHLAKİ DURUŞUNU HİÇ BOZMADI"

Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'ne işaret eden Çelik, "Yıllarca Esad rejiminin katliamları altında inleyen Suriye halkı, 8 Aralık günü hürriyetine kavuştu. Bu son bir yıl içerisinde de, birçok meydan okumaya, provokasyona rağmen, geleceğe yürüme konusundaki iradesini güçlü tutmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, burada meseleye sadece güvenlik meselesi olarak yaklaşmadığını, Suriye'nin ekonomik istikrarına, okullarının yeniden yapılmasına dönük olarak güçlü bir yaklaşım ortaya koyduğunu gösterdiğini söyleyen Çelik, Başkan Erdoğan'ın ölümden kaçarak Türkiye'ye sığınmış kişileri Esad rejimi halen iş başındayken, Esad rejiminin sözde bir takım açıklamalarına referans vererek, oraya göndermeye çalışılmasının karşısında durduğunu söyledi.

14-28 Mayıs seçimleri söz konusuyken Başkan Erdoğan'ın karşısındaki adayın, Suriyeli misafirlerin Türkiye'den gönderilmesi gerektiği konusunda bir kampanya yaptığını hatırlatan Ömer Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı anketçiler de, bu açıklamanın tuttuğunu, Cumhurbaşkanımızın, 'Hayır biz bunları ölüme gönderemeyiz' sözünün, Cumhurbaşkanımızın seçimlerde aleyhine olacağını ifade ediyorlardı. Biliyorsunuz o seçimler ikinci tura kaldı. O kritik zamanlarda, Cumhurbaşkanımıza bu söyleminden vazgeçmesini, seçimlerin sonucunu etkileyecek negatif bir durum oluşmaması için, daha tersine bir tavır alması gerektiği söylendi. Fakat Cumhurbaşkanımız o zaman ahlaki duruşunu hiç bozmadı. Ve neticede, o kardeşlerimizin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını gösterdi. Gün geldi, bir yıl önce 8 Aralık günü, Suriye halkı devrimini gerçekleştirdi. Ve şimdiye kadar da misafirimiz olan pek çok kardeşimiz, kendi ülkesine döndü. Yüz binleri buldu bu. Bu dönüşler de devam ediyor. Türkiye de onların gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmesi yönündeki bu iradeyi destekliyor."