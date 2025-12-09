Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakında Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için harekete geçtiği iddia edildi. Hamas’ın ateşkesin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İsrail’in ise her fırsatta ateşkesi ihlal etmesinin Trump’ı şaşırttığını belirten Netanyahu karşıtı İsrail gazetesi Haaretz, “Trump İsrail'den daha fazla çekilme talep edebilir.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamaya geçmeyi planladığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'ın yanı sıra damadı Jared Kushner'ın da Gazze'nin yönetiminde yer alacağı iddia edilmişti. İsrail basını Trump'ın Tel Aviv'den daha fazla çekilme talep edebileceğini öne sürdü.
"TRUMP ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEKTE KARARLI"
Haaretz'in belirttiğine göre Tel Aviv, Washington ve Doha'nın durum değerlendirmesi aynı: Trump Gazze Şeridi'ne yönelik planının ikinci aşamasına geçmekte kararlı.
TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ
Trump'ın soru işaretlerine rağmen İsrail'i Gazze'den çekmeye kararlı olduğunu belirtti ve takvimin ise Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmeye bağlı atılacağını vurguladı.
İSRAİL GAZZE'NİN YÜZDE 50'Sİ DİYORDU…
Gazze'de ateşkes anlaşmasının konuşulduğu ilk dönemde Tel Aviv, sadece Sarı Hattın gerisine çekildiklerini ve aslında Gazze'nin yüzde 50'sinin kontrolünü elde ettiklerini öne sürüyordu. Haaretz ise Amerikalıların son bir haftadır gönderdiği mesajların Trump'ın olaylara böyle bakmadığını gösterdiğini vurguladı.
ATEŞKESİ İSRAİL İHLAL EDİYOR
Haaretz, Hamas'ın tüm taahhütlerine uyması ve rehinelerin cesetlerini getirmesinin Washington'ı şaşırttığına dikkat çekti. İsrail'in ise ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini hatırlatan Haaretz, bu noktada Trump yönetiminin geri çekilmenin sonraki aşamalarını zaman içinde uygulamaya koymayı planladığını belirtti.
TEL AVİV GAZZE'DEN ÇEKİLECEK
Haaretz şu ifadeleri kullandı:
Amerika, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İsrail sınırına daha yakın bir yere konuşlanmasını ve bu sayede Gazze içinde sınırlı genişlikte bir güvenlik çemberine çekilmesini öngören bir anlaşma için baskı yapabilir. Ordu, Filistinlilerin anlaşmayı ihlal etme sayısının çok yüksek olmadığını kabul ediyor.
Amerikan planının bir sonraki aşaması, Gazze'de kurulacak yeni teknokrat hükümeti desteklemesi beklenen Uluslararası Barış Kurulu'nun kuruluşunun duyurulması olacak. Bu duyurunun 15 Aralık ile Noel arasındaki 10 gün içinde yapılması bekleniyor.
Teknokrat hükümetin üyeleri konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşma resmi olarak açıklanmasa da Hamas, Filistin Yönetimi ve iktidardaki Fetih Partisi ile bağlantılı kişileri kapsayacak. Uluslararası İstikrar Gücü'nün kuruluşunun ocak ayı ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Üst düzey CENTCOM yetkilileri, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Trump'ın planını onaylayan bir karar çıkarmadaki başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.