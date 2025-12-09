Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek

Haaretz, Hamas'ın tüm taahhütlerine uyması ve rehinelerin cesetlerini getirmesinin Washington'ı şaşırttığına dikkat çekti. İsrail 'in ise ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini hatırlatan Haaretz, bu noktada Trump yönetiminin geri çekilmenin sonraki aşamalarını zaman içinde uygulamaya koymayı planladığını belirtti.

Gazze'de İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarma çalışmaları, AA

Amerikan planının bir sonraki aşaması, Gazze'de kurulacak yeni teknokrat hükümeti desteklemesi beklenen Uluslararası Barış Kurulu'nun kuruluşunun duyurulması olacak. Bu duyurunun 15 Aralık ile Noel arasındaki 10 gün içinde yapılması bekleniyor.

Teknokrat hükümetin üyeleri konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşma resmi olarak açıklanmasa da Hamas, Filistin Yönetimi ve iktidardaki Fetih Partisi ile bağlantılı kişileri kapsayacak. Uluslararası İstikrar Gücü'nün kuruluşunun ocak ayı ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Üst düzey CENTCOM yetkilileri, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Trump'ın planını onaylayan bir karar çıkarmadaki başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.