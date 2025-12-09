Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a yeni dava: Nafakayı aksatıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Mustafa Sandal, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Emina Jahoviç ile bir kez daha mahkemelik oldu. Jahoviç, Sandal’ın boşanma protokolündeki bazı hususlara uymadığını, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek dava açtı.

Mustafa Sandal, 7 yıl önce boşandığı eski eşi Emina Jahoviç ile bir kez daha mahkemelik oldu. Jahoviç, Sandal'ın boşanma protokolündeki bazı hususlara uymadığını, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek dava açtı.

Emina Jahovic (takvim.com.tr)Emina Jahovic (takvim.com.tr)

2018 YILINDA BOŞANDILAR

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahoviç'e verilirken 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için harcanacaktı. Sandal, eski eşine Sırbistan'dan konut satın alacak ve nafaka ödeyecekti. Ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic (takvim.com.tr)Mustafa Sandal ve Emina Jahovic (takvim.com.tr)

DAVA KAÇINILMAZDI

Ancak Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic (takvim.com.tr)Mustafa Sandal ve Emina Jahovic (takvim.com.tr)

Jahoviç sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

