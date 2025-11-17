PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arda Güler için 100 milyon euroluk dev teklif iddiası!

İspanyol basını Manchester City’nin Arda için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ancak Real Madrid’in bu rakamı yetersiz bulduğunu yazdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
Arda Güler için 100 milyon euroluk dev teklif iddiası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanyol basını Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fichajes'te yer alan haberde Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Arda Güler için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Ancak Real Madrid'in bu rakamı yetersiz bulduğu ve Arda'nın satışına soğuk baktığı da ifade edildi. İspanyol ekibine yakın kaynaklar da Arda'nın gösterdiği performansla Real'in projesinde önemli bir yer edindiğini vurguluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda İspanyol deviyle 16 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asiste imza attı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Türk Telekom
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan’ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze’de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP’de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM’de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
D&R
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu’nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul’da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe’den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç’un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı’ya veda: AKM’de tören düzenlendi! Onun sesiyle TSM’ye yöneldim
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP’li İmamoğlu’nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7’si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak