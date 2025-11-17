Arda Güler için 100 milyon euroluk dev teklif iddiası!

İspanyol basını Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fichajes'te yer alan haberde Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Arda Güler için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Ancak Real Madrid'in bu rakamı yetersiz bulduğu ve Arda'nın satışına soğuk baktığı da ifade edildi. İspanyol ekibine yakın kaynaklar da Arda'nın gösterdiği performansla Real'in projesinde önemli bir yer edindiğini vurguluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda İspanyol deviyle 16 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asiste imza attı.