Mermi bittikçe silah değiştirdi! Levent'teki konsolosluk saldırısında 8 şarjör yakan polisin ifadesi çıktı | Teröristler birbirine sıktı
Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik DEAŞ bağlantılı saldırıda teröristleri etkisiz hale getiren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Çatışma anında 4 silah değiştirip 8 şarjör yakan polis memuru, bir meslektaşının 50 metre koşarak kendisine MP5 otomatik silah ulaştırdığını söyledi. Öte yandan teröristlerin panikle birbirine ateş ettiği öğrenildi. Yaralı ele geçirilen saldırgan "Polisler kafama sıksın diye onlara 'Kâfir polis' dedim ama beni öldürmediler" dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel