Mermi bittikçe silah değiştirdi! Levent'teki konsolosluk saldırısında 8 şarjör yakan polisin ifadesi çıktı | Teröristler birbirine sıktı

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik DEAŞ bağlantılı saldırıda teröristleri etkisiz hale getiren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Çatışma anında 4 silah değiştirip 8 şarjör yakan polis memuru, bir meslektaşının 50 metre koşarak kendisine MP5 otomatik silah ulaştırdığını söyledi. Öte yandan teröristlerin panikle birbirine ateş ettiği öğrenildi. Yaralı ele geçirilen saldırgan "Polisler kafama sıksın diye onlara 'Kâfir polis' dedim ama beni öldürmediler" dedi.

İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na 7 Nisan 2026'da düzenlenen DEAŞ bağlantılı terör saldırısında, saldırganları etkisiz hale getiren polis memurunun savcılık ifadesi, çatışmanın boyutunu ve emniyet güçlerinin gösterdiği olağanüstü kahramanlığı gözler önüne serdi.

Film sahnelerini aratmayan çatışmada, polisin mermisi bitmesine rağmen çatışmayı nasıl sürdürdüğü ve yaralı arkadaşlarına yaptığı kritik müdahale detaylarıyla ortaya çıktı.

ARAÇTAN İNER İNMEZ İLK SALDIRGANI VURDU

İfadeye göre olay, bir kadın polis memurunun "Saldırı var!" diye bağırmasıyla başladı.

Araçtan hemen aşağı inen polis memuru, şüphelinin 100 metre gerideki çevik kuvvet aracına uzun namlulu silahla ateş ettiğini gördü. Şüpheliyle arasında yaklaşık 10 metre mesafe kalan memur, iner inmez ateş açarak ilk teröristi yere düşürdü.

Peş peşe şarjör değiştirdiğini belirten polis memuru, o anları şu sözlerle aktardı:

"Tabancamdaki şarjörü ve yedek şarjörü şüphelileri vurmak için kullandım. Mermilerim bitince tekrar aracın orta kapısından girdim, şarjör aldım. Bu şarjördeki mermiler de bitince araca döndüm. Bize saldırıyı haber veren kadın meslektaşımın tabancasını da alarak aşağı indim. Bu silahtaki mermiler de bitince meslektaşlarımdan şarjör istedim."

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA MP5 İLE DEVAM ETTİ

Başka bir personelden aldığı şarjörün kendi silahıyla uyuşmaması üzerine silahı tutukluk yapan polis memuru, pes etmeyerek bağırıp silah istedi. Bir meslektaşının araçtan inip yoğun ateş altında yaklaşık 50 metre koşarak kendisine ulaştırdığı MP5 otomatik silahla çatışmaya devam eden memur, otoparktaki servis aracının önünde ateş etmeye devam eden teröristi vurarak yere serdi.

Çatışma sırasında başından ve kasığından vurularak ağır yaralanan komiserin, canı pahasına ekibini yönetmeye devam ettiği anlar da ifadede yer aldı.

Yerden kalkamayan komiser, memura "3 kişiler" diyerek arkada bir saldırgan daha olduğunu işaret etti ve ayağa kalkarak hem ateş etmeye hem de mesafeyi korumaya çalıştı.

Bu sırada arka taraftaki teröristi etkisiz hale getirmek için ilerleyen diğer bir ekip arkadaşı ise sol boynundan vuruldu. Boynundan vurulmasına rağmen düşmeyen polis memuru, geri çekilerek güvenli bölgeye geçti.

SON TERÖRİSTİ DE VURDU

Kahraman memur, MP5 ve çevredeki diğer meslektaşlarından aldığı tabancalarla son teröristi de vurarak etkisiz hale getirdi.

Çatışmanın bitmesinin ardından ağır yaralı komiserinin yanına koşan polis memuru, saldırıdan kısa süre önce (19 Nisan 2025'te) geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle diz kapağının kırık olduğunu, çatışma esnasında yere düşerek aynı dizinden tekrar darbe aldığını belirtti.

"Olayın sıcaklığıyla acı hissetmedim, hissetsem de düşünecek zaman değildi" diyen kahraman polis, komiserine kemerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Ağır yaralı komiserin su istemesi üzerine sergilediği profesyonel yaklaşımı ise şu sözlerle ifade etti:

"Komiserim su istedi, çevredekilere su getirmelerini söyledim."

"Gelen suyla sadece yüzünü yıkadım, su içirmedim."

"Yaralandığı için ve daha önce edindiğim bilgi ile (iç kanama riski nedeniyle) su içirmek istemedim."

Polis memuru, yaralı arkadaşlarına hastanede 5-6 saat refakat ettikten sonra, sakatlanan dizinin nüksetmesi üzerine yangın merdiveninde yere yığılarak acil serviste tedavi altına alındı.

BİRBİRLERİNE DE ATEŞ ETMİŞLER

Çatışma sırasında paniğe kapılan teröristler birbirlerine de ateş etmeye başlamış...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden biri ifadesinde saldırganlardan birinin kendisine de ateş ettiğini belirterek "Abi ne yapıyorsun, benim" diye uyardığını söyledi.

Yaralı ele geçen diğer saldırgan da "Polisler kafama sıksın diye onlara 'Kâfir polis' dedim ama beni öldürmediler" dedi.


(Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel