CHP'li Turgut Koç'un "escort" talebi WhatsApp'ta! Yiğit Macit’te mesaj: Acil 2 kişi lazım
İstanbul’daki kritik soruşturmada “eskort organizasyonu” ifşa oldu. CHP’li iş insanı ve parti delegesi Turgut Koç’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit’ten "Acil 2 kişi lazım, otelde buluşacağız, resim gönder" diyerek escort kadın talep ettiği apaçık ortaya çıktı. Macit’in ise "Geçenki oyuncu var, biri 1500 diğeri 2500 istiyor" şeklinde fiyat vererek fuhuş pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit ile Turgut Koç tutuklandı.
- WhatsApp yazışmalarında, Turgut Koç'un Yiğit Macit'ten bir otel için acil kodlu kadın talebinde bulunduğu ve fiyat pazarlığı yaptığı görüldü.
Siyaset, magazin ve fuhuş üçgenindeki kirli pazarlıklar, siber polisin titiz çalışmasıyla patlatıldı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit'in "Her şeyi temizledim" sandığı telefondaki silinen 618 bin WhatsApp mesajI uzman ekiplerin operasyonuyla tek tek geri getirildi.
TURGUT KOÇ TUTUKLANDI
Veli Ağbaba ile Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Turgut Koç Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit'in telefonundan elde edilen deliller sonrasında fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.
Yiğit Macit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik veya aracılık etmek' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
WHATSAPP'TAKİ "ESCORT" PAZARLIĞI VE REZALETİN BELGELERİ
Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları, dönen kirli çarkı gözler önüne serdi. Kayıtlarda Turgut Koç'un, Yiğit Macit'ten acil kodlu "escort" talebinde bulunduğu net bir şekilde görülüyor.
Turgut Koç: "Yiğit, acil 2 kişi lazım. Hayatt otele. Arıcam seni, resim lazım. Canım, aşkım, 2 gözüm."
Yiğit Macit: "Tamamdır hemen bakıyorum. Bütçeleri ne Turgut abi?"
Turgut Koç: "İyi olsun."
Yiğit Macit: "Geçenki oyuncu var."
Bir diğer konuşmada ise Macit'in "Bu 1500 istiyor, bu 2500 istiyor" diyerek kadınların fiyatlarını Turgut Koç'a ilettiği, fuhuş pazarlığının nasıl pervasızca yapıldığı çarşaf çarşaf ifşa oldu.
Bu yazışmalar sonrası Peki Turgut Koç bu 2 escortu kimin için otele istedi? O otelde o gece kimler vardı? sorusu akıllara geldi.
Hatırlarsanız Yiğit Macit, kadın arkadaş çevresinin oldukça geniş olduğunu ve bunu bilen Turgut Koç'un kadınlarla tanışmak istediğini kendisine söylediğini anlatmıştı.
Takvim.com.tr ise bu skandallar silsilesini deşifre etmişti...
ŞÜPHELİ YİĞİT MACİT'İN İTİRAFLARI: "ÖZGÜR ÖZEL'E MİLANO'DAN 430 BİN TL'LİK HEDİYE!"
Öte yandan tutuklu Yiğit Macit'in 11 Mayıs 2026 tarihinde savcılıkta verdiği resmi ifadesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef alan skandallarla dolu. Macit ifadesinde, Turgut Koç'un geniş kadın çevresini kullanarak kendisinden kadın ayarlamasını istediğini, bazı ünlü oyuncularla iletişim kurmaya çalıştıklarını itiraf etti.
"ÖZGÜR ÖZEL İLE YAKIN ARKADAŞ, ARACI KILINARAK KADINLARA ULAŞIYOR!"
Yiğit Macit ifadesinde şunları söyledi: "Turgut Koç'un yanında FaceTime'dan Özgür Özel ile görüştüğüne şahit oldum. Kendisi Özgür Özel ile yakın arkadaş olup aralarında ticari ilişki mevcuttur.
Hatta Özgür Özel beğendiği kadınlara bu kişiyi aracı kılarak ulaşır. Erbakan Malkoç'un Özgür Özel için dizayn ettiği VIP aracın ödemesi de Turgut Koç tarafından karşılandı."
MILANO'DA ÖZEL REZALET: "BANKA KAYITLARI MEVCUT"
Rezalet bununla da bitmedi. Yiğit Macit, Turgut Koç'un talebi üzerine İtalya'nın Milano kentine giderek Özgür Özel'e hediye edilmek üzere Türkiye'de bulunmayan lüks bir markadan ayakkabı ve mont aldığını söyledi.
Macit, "Ayakkabı ve monta yaklaşık 430.000 TL ödedim. Bu parayı Turgut Koç hesabıma gönderdi. Şubat 2025'teki hesap dökümlerime bakıldığında bu durum ortaya çıkacaktır" diyerek kirli para trafiğini ve lüks rüşvet iddialarını adli makamlara sundu.