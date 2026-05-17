CHP'li Turgut Koç'un "escort" talebi WhatsApp'ta! Yiğit Macit’te mesaj: Acil 2 kişi lazım

WhatsApp yazışmalarında, Turgut Koç'un Yiğit Macit'ten bir otel için acil kodlu kadın talebinde bulunduğu ve fiyat pazarlığı yaptığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit ile Turgut Koç tutuklandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit'in "Her şeyi temizledim" sandığı telefondaki silinen 618 bin WhatsApp mesajI uzman ekiplerin operasyonuyla tek tek geri getirildi.

Yiğit Macit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik veya aracılık etmek' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Veli Ağbaba ile Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Turgut Koç Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit'in telefonundan elde edilen deliller sonrasında fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.

WHATSAPP'TAKİ "ESCORT" PAZARLIĞI VE REZALETİN BELGELERİ

Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları, dönen kirli çarkı gözler önüne serdi. Kayıtlarda Turgut Koç'un, Yiğit Macit'ten acil kodlu "escort" talebinde bulunduğu net bir şekilde görülüyor.

Turgut Koç: "Yiğit, acil 2 kişi lazım. Hayatt otele. Arıcam seni, resim lazım. Canım, aşkım, 2 gözüm."

Yiğit Macit: "Tamamdır hemen bakıyorum. Bütçeleri ne Turgut abi?"

Turgut Koç: "İyi olsun."

Yiğit Macit: "Geçenki oyuncu var."

Bir diğer konuşmada ise Macit'in "Bu 1500 istiyor, bu 2500 istiyor" diyerek kadınların fiyatlarını Turgut Koç'a ilettiği, fuhuş pazarlığının nasıl pervasızca yapıldığı çarşaf çarşaf ifşa oldu.

Bu yazışmalar sonrası Peki Turgut Koç bu 2 escortu kimin için otele istedi? O otelde o gece kimler vardı? sorusu akıllara geldi.