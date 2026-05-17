İBB çivi çakmadı Bakanlık yaptı! Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda sona doğru: 30 dakikada İstanbul Havalimanı 57 dakikada Gayrettepe
CHP'li İBB'nin çivi çakmadığı İstanbul'un ulaşım yükünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hafifletiyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona gelindi. Hatla birlikte Halkalı - İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı - Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" dedi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası olan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda çalışmaların sona yaklaştığını açıkladı.
- Proje tamamlandığında 69 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak.
- Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
- Hat, Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarıyla entegre olacak.
- Halkalı İstasyonunda hat, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile bağlantı sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık." dedi.
ARNAVUTKÖY-HALKALI HATTINDA SON DURUM
17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.
HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK
Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.
KİRAZLI, HALKALI VE MARMARAY İLE ENTEGRE
Halkalı İstasyonunda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek."