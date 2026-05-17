CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig'in 2 devi transfer savaşında! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Pierre-Emile Højbjerg için karşı karşıya geldi. Marsilya’dan ayrılması beklenen Danimarkalı yıldız için iki ezeli rakibin girişimlere başladığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 2 devi transfer savaşında! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle Fenerbahçe S.K. ve Galatasaray S.K. Pierre-Emile Højbjerg için karşı karşıya geldi.
  • Danimarkalı oyuncunun sezon sonunda Olympique de Marseille'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Marsilya yönetimi Højbjerg transferinden 10 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Danimarkalı orta saha için girişimlere başladı.
  • Højbjerg, bu sezon Marsilya formasıyla 42 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte transfer piyasasında hareketlilik hız kazandı. Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe S.K. ile Galatasaray S.K., bu kez aynı yıldız için karşı karşıya geldi.

İki kulübün de rotasını Pierre-Emile Højbjerg'e çevirdiği iddia edildi.

Pierre-Emile Højbjerg için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

MARSİLYA'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Danimarkalı orta saha oyuncusunun sezon sonunda Olympique de Marseille'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ocak transfer döneminde de takımdan ayrılığı gündeme gelen tecrübeli futbolcu için bu kez Türkiye'den ciddi ilgi olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Pierre-Emile Højbjerg için avantajı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Marsilya yönetiminin Højbjerg transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun aynı zamanda takımın en yüksek maaş alan isimlerinden biri olması nedeniyle Fransız kulübünün ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Pierre-Emile Højbjerg bu sezon istikrarıyla dikkat çekti

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Daha önce birçok yıldız transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Danimarkalı orta saha için girişimlere başladığı öne sürüldü.

İki kulübün de orta saha hattına lider özellikli bir isim eklemek istemesi, transfer yarışını daha da kritik hale getirdi.

Pierre-Emile Højbjerg, Marsilya'nın en yüksek maaşa alan oyuncularından biri

42 MAÇTA 8 SKOR KATKISI

Pierre-Emile Højbjerg, bu sezon Marsilya formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Danimarkalı yıldız, söz konusu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçeden Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbula gelmişti anlaşma sağlandıFenerbahçeden Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbula gelmişti anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'den Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti anlaşma sağlandı
Galatasaraydan 50 milyon euroluk plan! Bernardo Silva olmazsa o gelecekGalatasaraydan 50 milyon euroluk plan! Bernardo Silva olmazsa o gelecek
Galatasaray'dan 50 milyon euroluk plan! Bernardo Silva olmazsa o gelecek

Fenerbahçe'den Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti anlaşma sağlandı
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'den Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti anlaşma sağlandı
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler