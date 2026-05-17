Süper Lig'in 2 devi transfer savaşında! Fenerbahçe ve Galatasaray o ismi istiyor
Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Pierre-Emile Højbjerg için karşı karşıya geldi. Marsilya’dan ayrılması beklenen Danimarkalı yıldız için iki ezeli rakibin girişimlere başladığı öne sürüldü.
2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte transfer piyasasında hareketlilik hız kazandı. Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe S.K. ile Galatasaray S.K., bu kez aynı yıldız için karşı karşıya geldi.
İki kulübün de rotasını Pierre-Emile Højbjerg'e çevirdiği iddia edildi.
MARSİLYA'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Danimarkalı orta saha oyuncusunun sezon sonunda Olympique de Marseille'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ocak transfer döneminde de takımdan ayrılığı gündeme gelen tecrübeli futbolcu için bu kez Türkiye'den ciddi ilgi olduğu belirtildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Haberde, Marsilya yönetiminin Højbjerg transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcunun aynı zamanda takımın en yüksek maaş alan isimlerinden biri olması nedeniyle Fransız kulübünün ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE
Daha önce birçok yıldız transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Danimarkalı orta saha için girişimlere başladığı öne sürüldü.
İki kulübün de orta saha hattına lider özellikli bir isim eklemek istemesi, transfer yarışını daha da kritik hale getirdi.
42 MAÇTA 8 SKOR KATKISI
Pierre-Emile Højbjerg, bu sezon Marsilya formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Danimarkalı yıldız, söz konusu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
