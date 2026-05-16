Sinan Akçıl 'Türkler Geliyor' eleştirilerine noktayı koydu!
A Milli Takım için yazdığı 'Türkler Geliyor' marşıyla sosyal medyayı ikiye bölen Sinan Akçıl, eleştirilere yanıt verdi. Şarkısının kısa sürede trendlere girdiğini belirten ünlü popçu, Dünya Kupası yolundaki o büyük sürprizi ilk kez açıklayarak 1 Haziran tarihine dikkat çekti.
Müzik dünyasının üretken isimlerinden Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı'mız için kaleme aldığı ve günlerdir merakla beklenen "Türkler Geliyor" marşını geçtiğimiz akşam dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sundu.
Nakaratı paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyayı adeta ikiye bölen ve yoğun tartışmaları beraberinde getiren şarkı sonrası Akçıl, sessizliğini bozdu. Ünlü popçu, eleştirilere nokta koyarken 1 Haziran tarihine dikkat çekip dev sürprizi ilk kez paylaştı.
"ŞARKI ÜZERİNDEN SAVAŞMAYA GEREK YOK"
Posta'da yer alan habere göre; rapçi Reynmen'in (Yusuf Aktaş) yapılan marşların "ayrıştırıcı" olduğuna yönelik çıkışına değinen Sinan Akçıl, polemikten uzak ama net bir duruş sergiledi. Aktaş'ın tam olarak ne söylediğini bilmediğini belirterek sözlerine başlayan Akçıl, şu ifadeleri kaldı kaldı:
"Vallahi Yusuf Aktaş ne dedi bilmiyorum ama marşlar ayrıştırıcı değil bence. Ben de isterim ki güzel ülkem, güzel milletim birleşsin ve her konuda bu kadar ikiye bölünmesin. Sonuçta bu bir şarkıdır ve şarkı üzerinden de bu kadar savaşmaya, polemiğe gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak bana sorarsanız keyfim yerinde. Türkiye'de en çok izlenen, birinci video olmaya doğru ilerliyor marş şu an. 10. sıradan giriş yapmış."
"1 HAZİRAN'DA SAHADAYIM, İLK KEZ AÇIKLIYORUM"
Heyecan verici bir gelişmeyi de paylaşan Akçıl, 1 Haziran'a dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Milli takım oyuncularıyla birebir irtibata geçmedik ama buradan ilk kez şunu söyleyebilirim: 1 Haziran'daki hazırlık maçında sahada bu marşı söylemem için teklif aldım. On binlerce bayrak eşliğinde bunu gerçekleştirecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Umarım futbolcularımız da şarkıyı sever. Onların sevmesi de çok değerli."
"MİLLİ DUYGULAR KISITLANAMAZ"
Öte yandan Sinan Akçıl, şunları söyledi:
"Benim şarkım resmi şarkı olarak açıklandı diye diğer yapılan işlerden daha güzel olduğu anlamına gelmez. Herkes şarkı yapmakta özgür. Milli duygular hiçbir yerde kısıtlanamaz. En büyük jüri halktır. Neyi dinlerse yol onunla devam eder."
