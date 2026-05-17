Cumalı da kargo poşeti içerisindeki balya balya dolarların fotoğrafını Veli Ağbaba'ya atıp "Bu şekilde kapalı teslim ettim" mesajı attı. Ağbaba'nın VIP şoföründen şüphe ettiği bir başka olay ise 2025'te yazışmalara yansıdı. "GÖKHAN ÇANTAMI AÇAN OLDU MU PARAM EKSİK!" 4 Ağustos 2025 tarihli WhatsApp konuşmasında Ağbaba "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajı attı.





Cumalı da "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı Whatsapp üzerinden aradığı görüldü. Burada dikkat çeken detay ise yine aynı kargo şirketi poşeti kullanılarak 100.000 Dolar seviyesinde bir nakit transferinin daha gerçekleştirilmesi...



Gökhan Cumalı'nın Veli Ağbaba'nın yanı sıra yer yer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesinin de şoförlüğünü yaptığı ve maaşını İBB'den aldığı ortaya çıktı.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba Gökhan Cumalı'nın nikah şahitliğini yaptı





Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın 2022'de Gökhan Cumalı'nın nikah şahitliğini yaptığı da biliniyor. Özel ve Ağbaba'nın Gökhan Cumalı'yı paravan olarak kullandığını bizzat CHP'liler söylüyor.