Kurultaydan sonra yerel seçimden önce! CHP'yi kargo poşetlerinde taksim ettiler: Ağbaba'dan Gökhan Cumalı'ya "sus" ziyareti
CHP'de rüşvet trafiği belgelendi... Veli Ağbaba'nın kara kutusu Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan, kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı. Elde edilen kronolojik bulgular ise rüşvet trafiğinin CHP'nin şaibeli kurultayından sonraki dönem ile yerel seçimin arifesinde olduğunu gösterdi. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Gökhan Cumalı, İBB'den de maaş alıyor... Veli Ağbaba'nın yeniden ifadesi alınacak olan Cumalı'yı "susması için" ziyaret ettiği öğrenildi. Öte yandan bu CHP'deki ilk kargo poşeti skandalı değil... Kurultay zamanı delegelere yine kargo poşeti içerisinde paralar dağıtılmıştı. Meclis'te bulunan Çağdaş Market poşetinden ise Ağbaba'nın dolarları çıkmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi peşi sıra "etkin pişmanlık" ifadeleriyle sarsılırken, gelen rüşvet itiraflarından oklar Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı gösteriyor.
Takvim.com.tr'nin "Kim bu VIP şoför" diyerek deşifre ettiği Gökhan Cumalı ise CHP'nin rüşvet kuryesi çıktı.
Özel ve Ağbaba'nın "kasası" olarak bilinen Turgut Koç'la beraber "fuhşa aracılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Cumalı'nın cep telefonu ve dijital materyalleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri tamamlandı.
İBB'DEN MAAŞ ALIYOR, ÇAKARLI ARAÇLA RÜŞVET TAŞIYOR
Yapılan siber ve teknik incelemeler neticesinde, Cumalı'nın çakarlı araçlarla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba adına gelen paraları taşıdığı, İBB'den maaş aldığı tespit edildi.
ZAMANLAMAYA DİKKAT: ŞAİBELİ KURULTAYDAN SONRA YEREL SEÇİMDEN ÖNCE
Elde edilen kronolojik bulgular rüşvet trafiğinin CHP'nin şaibeli kurultayından sonraki döneme denk gelen yerel seçim arifesinde olduğunu gösteriyor.
Tarih 13 Ocak 2024... Gökhan Cumalı, çakarlı araç içerisinde iki şişe viskinin fotoğrafını Veli Ağbaba'ya gönderdi. Bunun üzerine Ağbaba, Cumalı'yı aradı. İkili bir süre telefon görüşmesi yaptı.
AĞBABA: GÖKHAN PARA NEREDE?
16 Ocak 2024'te Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Para nerede?" diye mesaj attığı görüldü.
4 Mart 2024'te ise "100 bin dolar"lık teslimat gerçekleşti. Ancak paketten 100 bin dolar yerine 94.800 dolar çıkınca kriz patlak verdi. Veli Ağbaba kendisine iletilen "Başkanım hafta sonu sizden teslim aldığımız emaneti bugün aldım. Getiren arkadaş 100.000 $ demiş ama 94.800 dolar çıktı. Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım. Belki paketlenirken eksik kalmış olabilir" mesajını Gökhan Cumalı'yı attı. "Sadece bilgin olsun" dedi.
Cumalı da kargo poşeti içerisindeki balya balya dolarların fotoğrafını Veli Ağbaba'ya atıp "Bu şekilde kapalı teslim ettim" mesajı attı.
Ağbaba'nın VIP şoföründen şüphe ettiği bir başka olay ise 2025'te yazışmalara yansıdı.
"GÖKHAN ÇANTAMI AÇAN OLDU MU PARAM EKSİK!"
4 Ağustos 2025 tarihli WhatsApp konuşmasında Ağbaba "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajı attı.
Cumalı da "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı Whatsapp üzerinden aradığı görüldü. Burada dikkat çeken detay ise yine aynı kargo şirketi poşeti kullanılarak 100.000 Dolar seviyesinde bir nakit transferinin daha gerçekleştirilmesi...
Gökhan Cumalı'nın Veli Ağbaba'nın yanı sıra yer yer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesinin de şoförlüğünü yaptığı ve maaşını İBB'den aldığı ortaya çıktı.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın 2022'de Gökhan Cumalı'nın nikah şahitliğini yaptığı da biliniyor. Özel ve Ağbaba'nın Gökhan Cumalı'yı paravan olarak kullandığını bizzat CHP'liler söylüyor.
100 BİN DOLARLIK RÜŞVETİN KAYNAĞI KİM? SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Şüphelinin, bahse konu isimlerin şoförlüğünü yürüttüğü süreçte ulaştığı bu yüksek miktarlı nakit hareketlerinin kaynağı ve gönderici profillerinin tespiti amacıyla soruşturmanın derinleştirildi. Elde edilen deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, söz konusu kayıt dışı para transferlerinin arka planının aydınlatılması amacıyla kargo şirketinden geçmişe dönük transfer ve gönderici taraf veya taraflar araştırılıyor.
FUHUŞ SORUŞTURMASINDA RÜŞVET SORUŞTURMASINA
Fuhşa aracılık etmekten tutuklanan şüpheli Gökhan Cumalı'nın, yeni tespit edilen bu dijital deliller kapsamında cezaevinden getirilerek yeniden ifadesine başvurulacağı ve rüşvet/rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor.
Gökhan Cumalı'nın telefonundan çıkan kargo poşeti içinde rüşvet görüntüsü CHP'nin şaibeli kurultay sürecindeki skandalı ve Çağdaş Market olayını akıllara getirdi.
DELEGELERE KARGO POŞETİ İÇERİSİNDE 100 BİN LİRA
CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, TBMM'ye gittiklerinde Özgür Karabat'ın bir kargo poşeti içerisindeki 100 bin lirayı elden verip delegeleri dağıtmasını istediğini itiraf etti.
MARKET POŞETİNDE 250 BİN DOLAR
Dahası yerel seçimden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li bir vekilin odasında Çağdaş Market poşeti içerisinde 250 bin dolar bulunmuştu.
Paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu bizzat CHP'lilerce dile getirilmişti.