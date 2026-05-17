Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşamını yitirdi

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmasının ardından 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs akşamı Alanya'daki ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuş ve ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştı.
  • Cenaze 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.
  • Aydın Çavuşoğlu aynı zamanda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da kardeşiydi.

AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

ALANYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Aydın Çavuşoğlu'nun vefatının ardından spor ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Yayınlanan mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), 5 Mayıs akşamı ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.


BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

