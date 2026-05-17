Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşamını yitirdi

ALANYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI Aydın Çavuşoğlu'nun vefatının ardından spor ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.





NE OLMUŞTU?



Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), 5 Mayıs akşamı ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.



Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

Ahmet Zeren