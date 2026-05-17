Gazze'nin sesi Cannes Film Festivali’nde! Javier Bardem İsrail'e yüklendi: Soykırım bir gerçektir
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Cannes Film Festivali’nde yaptığı Gazze açıklamasıyla dünya gündemine oturdu. İsrail’in saldırılarına sert tepki gösteren Bardem, “Gazze’de işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir” ifadelerini kullanırken, sessiz kalanların da yaşananlara ortak olduğunu söyledi. Ünlü oyuncunun açıklamaları festival salonunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, katıldığı Cannes Film Festivali kapsamında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bardem, Gazze'de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullanarak, "Soykırım bir gerçektir" dedi.
Dünyaca ünlü oyuncu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmaması gerektiğini vurgularken, "Gazze'ye gelince, orada işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir" ifadelerini kullandı.
"SESSİZ KALIRSANIZ DESTEKLİYORSUNUZ"
Bardem açıklamasında, yaşananları haklı göstermeye çalışanlara da tepki gösterdi. Ünlü oyuncu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Örneğin Gazze'ye gelince, orada işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir. Bunu haklı çıkarmaya ya da açıklamaya çalışabilirsiniz. Bu bir gerçektir. Buna karşı çıkabilir ya da haklı gösterebilirsiniz. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz, soykırımı destekliyorsunuz demektir. Bunlar benim için gerçektir."
Bu İspanyol aktörün ilk tepkisi değil.
BARDEM YİNE TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTU
Ayrıca Bardem, Variety dergisine verdiği mülakatta, 16 Mart'taki 98. Oscar Ödülleri'nde sahnede, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmasına ve Filistin'e desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adaletsizliğe karşı konuşma motivasyonu olduğunu vurgulayan Bardem, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var." ifadesini kullandı.
Bardem, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi nedeniyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin, "Bu, size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"AMERİKAN STÜDYOLARI TEK (ÇALIŞMA) YERİ DEĞİL"
Filistin'i desteklemesi nedeniyle "kara listeye alındığına", bazı projelerden ya da reklam kampanyalarından vazgeçilmesi gibi "kendisi için sonuçları olacağına" ilişkin duyum aldığını aktaran Bardem, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek (çalışma) yeri değil." dedi.
Bardem, bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla görüştüğünü belirterek, "kara listeye alınma" meselesine rağmen bakış açısının değiştiğinin görüldüğünü kaydetti.
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasında, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren sanatçılar işlerinden olsa da dünyaca ünlü bazı yıldızlar tüm bunlara rağmen Gazze'nin yanında olmaya devam ediyor.
ANGELINA JOLIE GAZZE SINIRINA GİTMİŞTİ
Hollywood yıldızı Angelina Jolie de 2 Ocak 2026'da Gazze sınırına giderek yardım görevlileriyle bir araya geldi. Hollywood yıldızı bölgeye giden insani yardımlarla ilgili bilgi almıştı.