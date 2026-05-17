Gazze'nin sesi Cannes Film Festivali’nde! Javier Bardem İsrail'e yüklendi: Soykırım bir gerçektir

"AMERİKAN STÜDYOLARI TEK (ÇALIŞMA) YERİ DEĞİL"

Filistin'i desteklemesi nedeniyle "kara listeye alındığına", bazı projelerden ya da reklam kampanyalarından vazgeçilmesi gibi "kendisi için sonuçları olacağına" ilişkin duyum aldığını aktaran Bardem, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek (çalışma) yeri değil." dedi.

Bardem, bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla görüştüğünü belirterek, "kara listeye alınma" meselesine rağmen bakış açısının değiştiğinin görüldüğünü kaydetti.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasında, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren sanatçılar işlerinden olsa da dünyaca ünlü bazı yıldızlar tüm bunlara rağmen Gazze'nin yanında olmaya devam ediyor.