Fenerbahçe'den Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz ekibi Liverpool forması giyen deneyimli sol bek Andrew Robertson için önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, transfer sürecinde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş’ın da aktif rol aldığı aktarıldı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, özellikle sol bek bölgesi için tecrübeli ve üst düzey bir isim üzerinde yoğunlaştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, uzun yıllardır Liverpool'da forma giyen Robertson'un transferi için temaslarını hızlandırdı.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve oyuncunun şartlarının büyük bölümünde uzlaşı sağlandığı ifade edildi.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İskoç futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme girmeyi planladığı belirtildi. İngiltere dışındaki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Robertson'un Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
Deneyimli oyuncunun isminin, Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetime sunulacak transfer raporunda da yer aldığı öğrenildi.
Teknik kapasitesi, hücum katkısı ve lider özellikleriyle öne çıkan Robertson'un transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli ekibin savunma hattında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.
Yönetimin, transfer sürecini kısa süre içinde netleştirmek istediği belirtildi.
LIVERPOOL KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Andrew Robertson, İngiliz ekibiyle toplam 377 resmi karşılaşmada görev aldı. İskoç sol bek bu süreçte 14 gol atarken 69 asist üreterek hücum organizasyonlarında da etkili bir performans ortaya koydu.
Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin kararını sezonun tamamlanmasının ardından vermesi bekleniyor.