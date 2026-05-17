Fenerbahçe'den Andrew Robertson hamlesi! Menajeri İstanbul'a gelmişti anlaşma sağlandı

Andrew Robertson'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

LIVERPOOL KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Andrew Robertson, İngiliz ekibiyle toplam 377 resmi karşılaşmada görev aldı. İskoç sol bek bu süreçte 14 gol atarken 69 asist üreterek hücum organizasyonlarında da etkili bir performans ortaya koydu.

Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin kararını sezonun tamamlanmasının ardından vermesi bekleniyor.

