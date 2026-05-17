Memur aylık katsayısı değişiyor: Emekli doktor ilave ödemeleri ve yeni maaş tablosu ne kadar olacak?
Temmuz zammı memurların hem maaşlarını hem her ay aldığı ek ödemelerini artıracak. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı zamlanırken, bir artış da toplu sözleşme ikramiyesine yapılacak. Yeni tutarların ipuçları da geldi.
- Yaklaşık 4 milyon memura temmuz ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zamma ek olarak, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre yüzde 6,83 enflasyon farkıyla toplam yüzde 14,31 zam yapılacak.
- Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 746 liraya yükselecek.
- Eşi çalışmayan memurlara verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 606 lira 6 kuruşa, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 693,94 liradan 793,24 liraya çıkacak.
- Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 729 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi 36 bin 84 liradan 41 bin 248 liraya yükselecek.
- Aylık toplu sözleşme ikramiyesi 981,22 liradan bin 121 liraya çıkacak.
Yaklaşık 4 milyon memur gözünü bu yılın ikinci zammına çevirdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından temmuz zammı yüzde 7 olarak belirlenen memurlar, bu orana eklenecek enflasyon farkını merakla beklemeye başladı. İlk 4 aylık enflasyona göre memurlara yüzde 3.28 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla temmuz zammı yüzde 10.51'e ulaştı. Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan mayıs ve haziran aylarına ilişkin tahminler de ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18.58 olabileceğini gösterdi. Bu oran, memurların yüzde 6.83 enflasyon farkıyla yüzde 14.31 zam alabileceğini ortaya koydu.
2 ÇOCUKLUYA 5 BİN 192 TL
3 Temmuz'da kesinleşecek zam oranı memurların sadece maaşlarına değil, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine yansıtılacak. Tahmin gerçekleşirse, memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 606 lira 6 kuruşa çıkacak. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 793,24 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 396,62 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 192 lira 54 kuruşa ulaşacak.
ENGELLİDE % 60 ARTIRIMLI
Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödenecek. Buna göre, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 269 lira 18 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 634,59 liraya çıkacak.
EN AZ 70 BİN 746 TL
Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 746 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 83 bin 867, uzman öğretmen (1/4) 92 bin 841, polis (8/1) 93 bin 296, hemşire (5/1) 85 bin 470 lira almaya başlayacak.
İKRAMİYE DE YÜKSELECEK
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, tahmin gerçekleşirse 981,22 liradan bin 121 liraya ulaşacak.
Emekli doktora da yeni ek ödeme
Temmuzda memur emeklileri de memurlarla aynı oranda zam alacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Ayrıca emekli doktorların ilave ödemesi de memur maaş katsayısıyla değişecek. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 729 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 36 bin 84 liradan 41 bin 248 liraya çıkacak.
|MEMUR MAAŞLARI
|Derece
|Mevcut
|Zamlı
|Şube müd. (üniv. mez)
|1/4
|94.384
|107.890
|Memur (üniv. mez)
|9/1
|64.397
|73.612
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|92.841
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.867
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.981
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|93.296
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|171.952
|Hemşire (üniv. mez.)
|5/1
|74.770
|85.470
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.979
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|76.439
|Profesör
|1/4
|135.089
|154.420
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|103.528
|Vaiz
|1/4
|76.653
|87.622
|Avukat
|-
|90.000
|102.879
|Not: Aile yardımı dahil.
|MEMUR/EK ÖDEMELER
|Ödeme Türü
|Mevcut
|Yeni
|Eş yardımı
|3.154,63
|3.606,06
|Çocuk (0-6 yaş) yardımı
|693,94
|793,24
|Çocuk (6 yaş üstü) yardımı
|346,97
|396,62
|Engelli çocuk (0-6 yaş) y.
|1.110,30
|1.269,18
|Engelli çocuk (6 yaş üstü) y.
|555,15
|634,59
|Toplu sözleşme ikramiyesi
|981,22
|1.121,63
|EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEME
|Kategori
|Mevcut
|Yeni
|Uzman olmayanlar
|27.757,42
|31.729,51
|Uzmanlar
|36.084,65
|41.248,36
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi