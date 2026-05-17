Memur aylık katsayısı değişiyor: Emekli doktor ilave ödemeleri ve yeni maaş tablosu ne kadar olacak?

Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 729 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi 36 bin 84 liradan 41 bin 248 liraya yükselecek.

Yaklaşık 4 milyon memura temmuz ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zamma ek olarak, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre yüzde 6,83 enflasyon farkıyla toplam yüzde 14,31 zam yapılacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 746 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 83 bin 867, uzman öğretmen (1/4) 92 bin 841, polis (8/1) 93 bin 296, hemşire (5/1) 85 bin 470 lira almaya başlayacak.Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, tahmin gerçekleşirse 981,22 liradan bin 121 liraya ulaşacak.