Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de işlenen savaş suçları gerekçesiyle çıkarılmış bir yakalama kararı bulunuyor.

Muhalefet lideri, İsrail hükümetinin yürüttüğü askeri operasyonların ve Hizbullah'a yönelik saldırıların somut bir çözüme ulaşmadığını belirtti.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gizli bir anlaşma olduğunu iddia etti.

İsrail'in eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan anlaşmanın İsrail'i "muz cumhuriyeti"ne dönüştürdüğünü söyledi.

İsrail’in eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan anlaşmanın İsrail’i “muz cumhuriyeti”ne dönüştürdüğünü söyledi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesine bağlı 103 FM radyosuna konuşan Liberman, Netanyahu'nun iç yargı süreci ile uluslararası alandaki hukuki baskılardan kurtulmak karşılığında Washington'a bağımlı hale geldiğini savundu.

İsrail Meclis üyesi de olan Liberman, "Nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük?" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA

Liberman, Trump ile Netanyahu arasında "gerçek bir anlaşma" bulunduğunu öne sürerek, "Bu anlaşma en basit ifade ile İsrail'i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında, Netanyahu'nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor." dedi.