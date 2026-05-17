Rüşvet, bahis ve kara para sarmalı çözüldü | Rasim Ozan Kütahyalı'dan milyonluk MASAK raporlarına aynı cevap: Bilmiyorum

'TCK 282 ve 5549 sayılı Kanun — Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama'. Etkin pişmanlık hükümlerinden (TCK 221/4, 168/1-2 ve 282/6) yararlanma teklifine Kütahyalı, ' Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım' cevabını verdi.

Tutanağa yansıyan MASAK'ın 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu', Kütahyalı'nın hesabına dosyada 'hesabı aracı olarak kullanılan kişiler' olarak değerlendirilen şahıslardan toplam 219 işlemle 16 milyon 141 bin 893 TL girişi olduğunu, buna karşılık çıkışın yalnızca 1 milyon 472 bin 582 TL'de kaldığını ortaya koydu.

Net fark 14 milyon 669 bin 310 TL. Bu transferleri yapan adlar arasında en yüksek hacimlisi 4 milyon 684 bin 435 TL ile Buğra Erzincanlı; ardından sırasıyla Mehmet Güneş (4 milyon 50 bin TL), Güneş Yıldırım (2 milyon 543 bin TL), Alper Yiğit Temel (1 milyon 764 bin TL) ve Beytullah Alkaş (953 bin TL) yer aldı.

Ödeme/Kripto kuruluşları tablosunda ise altı şirket öne çıkıyor: Sipay (18.494.584 TL — 91 işlem), Elekse (13.455.189 TL — 87 işlem), Fzypay (1.114.118 TL — 7 işlem), Birleşik Ödeme (818.318 TL — 1 işlem), Paladyum (747.700 TL — 1 işlem) ve Faturamatik (571.435 TL — 5 işlem). Bu kuruluşlardan 09.06.2021–03.06.2024 arasında 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344 TL girişin yapıldığı, hesaptan bu firmalara herhangi bir çıkışın olmadığı belirtildi.