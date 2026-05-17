Rüşvet, bahis ve kara para sarmalı çözüldü | Rasim Ozan Kütahyalı'dan milyonluk MASAK raporlarına aynı cevap: Bilmiyorum
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun’un bulunduğu şüphelilerin, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği yürüttüğü tespit edildi. Kütahyalı’nın hesabına giren 35 milyon liralık tutar dikkat çekerken, şüpheli gazeteci emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek paranın borç karşılığı geldiğini savundu. Kütahyalı emniyet ifadesinde Jaguar, Range Rover, Chery ve Caravella marka lüks araçlarını tek tek sıralarken; Sarıyer, Çengelköy ve İzmir’de gayrimenkulleri olduğunu da anlattı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kütahyalı, milyonlarca liralık para hareketlerini ise “kredi kartı borçlarını çevirmek için yapılan işlemler” olarak savundu.
- Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, suç örgütünün yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği gerçekleştirdiği saptandı.
- Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Rasim Ozan Kütahyalı, hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin borç ilişkileri, kredi kartı işlemleri ve yatırım amaçlı transferlerden kaynaklandığını savundu.
- Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken; 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı.
- Operasyon dahilinde suç gelirlerinin aklanmasına yardım ettikleri ve bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında işlem yapıldı.
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen dev operasyonda düğmeye basıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.Milyarlık kara para sarmalında: Rasim Ozan Kütahyalı ve 154 şüpheli adliyeye sevk edildi
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 21 il merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 14 Mayıs 2026'da gözaltına alınan ve Adana'ya götürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık şüpheli ifade tutanağı, dosya kapsamında işleme alındı.
16 Mayıs gecesi saat 22:09'da Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde imzalanan tutanakta Kütahyalı, hakkında öne sürülen TCK 220, 7258 sayılı Kanun, TCK 158/1-f ve TCK 282 kapsamındaki tüm suç isnatlarını reddederek 'Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.
"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM"
Tutanağın açılışında ifade verene isnat edilen suçlar tek tek hatırlatıldı:
'TCK 220 — Çıkar Amaçlı Organize Suç Örgütü Kurmak/Yönetmek/Üye Olmak/Yardım Etmek', '7258 sayılı Kanun m.5 Yasa Dışı Bahis Oynatma, Para Nakline Aracılık ve Reklam/Teşvik',
'TCK 158/1-f — Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve
'TCK 282 ve 5549 sayılı Kanun — Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama'. Etkin pişmanlık hükümlerinden (TCK 221/4, 168/1-2 ve 282/6) yararlanma teklifine Kütahyalı, 'Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım' cevabını verdi.
Tutanağa yansıyan MASAK'ın 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu', Kütahyalı'nın hesabına dosyada 'hesabı aracı olarak kullanılan kişiler' olarak değerlendirilen şahıslardan toplam 219 işlemle 16 milyon 141 bin 893 TL girişi olduğunu, buna karşılık çıkışın yalnızca 1 milyon 472 bin 582 TL'de kaldığını ortaya koydu.
Net fark 14 milyon 669 bin 310 TL. Bu transferleri yapan adlar arasında en yüksek hacimlisi 4 milyon 684 bin 435 TL ile Buğra Erzincanlı; ardından sırasıyla Mehmet Güneş (4 milyon 50 bin TL), Güneş Yıldırım (2 milyon 543 bin TL), Alper Yiğit Temel (1 milyon 764 bin TL) ve Beytullah Alkaş (953 bin TL) yer aldı.
Ödeme/Kripto kuruluşları tablosunda ise altı şirket öne çıkıyor: Sipay (18.494.584 TL — 91 işlem), Elekse (13.455.189 TL — 87 işlem), Fzypay (1.114.118 TL — 7 işlem), Birleşik Ödeme (818.318 TL — 1 işlem), Paladyum (747.700 TL — 1 işlem) ve Faturamatik (571.435 TL — 5 işlem). Bu kuruluşlardan 09.06.2021–03.06.2024 arasında 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344 TL girişin yapıldığı, hesaptan bu firmalara herhangi bir çıkışın olmadığı belirtildi.
PARA TRAFİĞİNE "BORÇ" KILIFI
Kütahyalı savunmasını iki ana sütun üzerine kurdu. Birinci sütun, 'kredi kartına takla attırma' diye tabir edilen ve Halk dilinde nakit avans yerine sanal POS üzerinden çekim yapılarak kredi kartı borcunun döndürülmesi olarak tarif edilen yöntem.
İkinci sütun ise yakın dostu olarak tanımladığı tüccar Aydın Özyetgin ile 2022–2024 yıllarında kur korumalı mevduat (KKM) ve altın teminatlı kredi üzerinden yapılan ortak yatırım operasyonu.
İlk eksene ilişkin Kütahyalı şu açıklamayı yaptı: '2017–2020 yılları arasında işsizdim, ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı, kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine Perpa'ya gittim, kartımdan para çektirdim. Perpa İş Merkezi'nde resmi iş yerleri vardı; bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve zamanla Mehmet Güneş ve Servet (****numaralı hattı kullanır) isimli şahıslarla tanıştım, güven oluştu, kredi kartı bilgilerimi vererek kartımdan para çektirdim ve benim hesabıma aktarıldı.
İkinci eksende ise 'Dostum Aydın Özyetgin'in şirketi olduğu için bana gel teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım dedi. Çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim. Daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu; bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu' dedi.
MASAK raporunda yüksek hacimli para hareketi gerçekleştirilen kişiler arasında akrabaları da yer aldı. Kütahyalı bu hareketleri sırasıyla şöyle açıkladı:
|İlgili Kişi
|Yakınlık / Rol
|Tutar
|İşlem Türü
|Açıklama / Gerekçe
|Şerife Kütahyalı
|Annesi
|27 milyon 371 bin TL
|İşlem hacmi
|Akrabalık ilişkisi
|Pınar Ayaz
|Eşi
|9 milyon 236 bin TL
|Hareket
|Akrabalık ilişkisi
|Sanem Öznur
|Yeğeni
|1 milyon 880 bin TL
|Transfer
|Alternatif Bank'ta yeni hesaplara yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp gönderdiğim kendi param
|Çiğdem Özyetgin
|Aydın Özyetgin'in eşi
|7 milyon 289 bin TL
|Hareket
|Eşi olması sebebiyle yapılan transferler
|Ufuk Zaimoğlu
|Eski evini sattığını ileri sürdüğü kişi
|Belirtilmedi
|Aydın Özyetgin'e nakit para iletimi
|Nakit paranın Ufuk Zaimoğlu üzerinden Aydın Özyetgin'e iletildiği söylendi
Müdafiler Av. Merve Uçanok ve Av. Yavuz Selim Ökmen tutanağa geçen beyanlarında müvekkillerinin 'başarılı bir gazeteci, yorumcu ve televizyoncu' olduğunu, hiçbir bahis ya da kara para aklama fiiline karışmadığını öne sürdü.
Uçanok, 'Bunların hepsine tarih tarih ve somut delillerle süreç içerisinde ispat edeceğiz' diyerek savunmanın iki ayağını ifade etti: kredi kartı borç döndürme operasyonu ve Aydın Özyetgin ile yapılan KKM/altın teminatlı yatırım.
Avukatlar ayrıca, gözaltı sürecinde 'müvekkilimin ödediği nafakaları bile ödemedi diye gösteren televizyon programlarındaki dedikodulardan ve kiralık kasa muamelesinden' davacı olacaklarını açıkça duyurdu.
MAL VARLIKLARINI AÇIKLADI
İfadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Kütahyalı, üzerine kayıtlı araçları tek tek sıraladı. Kütahyalı; Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçlarının bulunduğunu söyledi.
Gayrimenkullerini de anlatan Kütahyalı, "Üsküdar Çengelköy'de Sultanmakamı konutlarında yüzde 50'si tarafıma ait bahçe dubleks, Sarıyer'de oturduğum apartman dairesi ve İzmir Göztepe'de bir apartman dairem vardır" dedi.
244 SAYFALIK ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI
Tutanağın son cümlelerinde Kütahyalı, 'Bu konuda tamamen suçsuzum. Hayatta hatalarım ve yanlışlarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim' dedi.
244 sayfalık şüpheli ifade tutanağı, müdafilerin ve şüphelinin imzalarıyla 16 Mayıs 2026 Cumartesi gecesi saat 22:09'da kapatıldı. Aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli ifade işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edildi.
"BORÇ PARASI"
Ayrıca gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıkmıştı.
Suç örgütüyle herhangi bağlantısı bulunmadığını savunan Kütahyalı, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok." dedi.
"İYİYİZ BABA"
Sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
HESAPLARDA 35+15 MİLYONLUK TRAFİK
Savcılık dosyasında Kütahyalı'nın banka hesaplarının sadece para alan pasif bir yapıdan ibaret olmadığı belirlendi. İncelemelerde, Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen farklı hesaplara yaklaşık 37 milyon 700 bin lira transfer yapıldığı saptandı.
Aynı yapı içerisindeki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15 milyon 700 bin lira girdiği kaydedildi.
Elektronik para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022 ile 2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira girdiği tespit edildi.
ŞİFRESİNİ GİZLEDİ
Sorgusu devam eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyette telefon şifresini paylaşmadığı öğrenildi.
Gözaltı süresi uzatılan Kütahyalı'nın telefonunda hangi bilgiler bulunduğu gizemini koruyor.
100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR DOLARLIK AKLAMA AĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik takip, dijital materyal ve kripto varlık analizleri sonucunda örgütün devasa bir finansal suç organizasyonu kurduğu saptandı. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı.
BANKACILAR VE POLİSLER KISKAÇTA
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi.
Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde aktif rol aldıkları belirlendi.
EMNİYETTE SIZINTI VAR
Banka yöneticilerinin şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri öğrenildi.
Öte yandan bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkındaki yakalama ve arama kararlarını rüşvet karşılığında sorgulayarak operasyonel süreçlere dair bilgi sızdırdıkları tespit edildi.
MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüpheliden 161'i yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ataması yapılarak el koyma tedbiri uygulandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanılan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.
Firari 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.