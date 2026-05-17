Galatasaray'dan 50 milyon euroluk plan! Bernardo Silva olmazsa o gelecek
Galatasaray, üst üste dördüncü Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonun yol haritasını belirledi. Yönetim, kadroyu büyük ölçüde koruma kararı alırken transferde öncelik 10 numara bölgesine verildi. Listenin ilk sırasında ise Bernardo Silva yer alıyor. Portekizli yıldız ile anlaşma sağlanamazsa ikinci hedef Xavi Simons...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini iki yıl daha uzatmayı planlıyor.
- Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceği, menajeri Elio Pino ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek.
- Galatasaray, Bernardo Silva'ya yıllık 10 milyon Euro maaş ve toplamda 50 milyon Euro'luk bir paket teklif etti.
- Juventus, Bernardo Silva için 6 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif hazırladı.
- Galatasaray, Bernardo Silva transferinde olumsuz bir gelişme olursa Xavi Simons'u alternatif olarak düşünüyor.
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü kez lig kupasını kaldıran sarı-kırmızılılarda hedef, hem Süper Lig'de beşinci şampiyonluk serisini yakalamak hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele etmek.
Kulüpte göreve devam etmesi beklenen yeni yönetimin ilk hamlesi, Okan Buruk'un sözleşmesini iki yıl daha uzatmak olacak. Yönetim cephesi, teknik heyetin korunmasını yeni sezon yapılanmasının temel adımı olarak görüyor.
ICARDI KARARI MASADA
Galatasaray'da gözler bir yandan da Mauro Icardi cephesine çevrildi. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino'nun İstanbul'a çağrıldığı ve hafta içinde yapılacak görüşmenin ardından yıldız oyuncunun geleceğinin netleşeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut kadronun ana iskeletini koruma kararı aldı. Bu doğrultuda ilk adım Mario Lemina için atıldı. Gabonlu orta saha oyuncusunun maaşı 3 milyon Euro seviyesine yükseltildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Lucas Torreira ile de devam edilmesi planlanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır için ise Dünya Kupası öncesinde maaş iyileştirmesi yapılması gündemde.
Öte yandan kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson ve Elias Jelert için geri dönüş ihtimali bulunmuyor. İngiltere'den talipleri bulunan Roland Sallai ile Gabriel Sara adına gelecek tekliflerin ise değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
10 NUMARADA İLK HEDEF BERNARDO SILVA
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, önceliği 10 numara transferine verdi. Listenin ilk sırasında Bernardo Silva bulunuyor. Portekizli yıldızın menajerinin İstanbul'a geldiği ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.
Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Bernardo Silva'ya 3 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon Euro maaş, imza parası ve bonuslarla birlikte toplamda 50 milyon Euro'luk bir paket önerdiği ifade edildi.
Transfer yarışında Juventus da yer alıyor. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için 6 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif hazırladığı öğrenildi.
Galatasaray cephesinde İlkay Gündoğan ile Leroy Sané'nin de eski takım arkadaşlarını ikna sürecine destek verdiği belirtildi.
Manchester City formasıyla bu sezon 50 resmi maça çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Portekizli futbolcu, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıklamıştı.
ALTERNATİFTE XAVI SIMONS VAR
Bernardo Silva transferinde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde Galatasaray'ın alternatif planı da hazır. Sarı-kırmızılıların gündemindeki ikinci isim Xavi Simons oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Hollandalı yıldız için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Sezon başında RB Leipzig'den Tottenham Hotspur'a 65 milyon Euro bonservisle transfer olan 23 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Xavi Simons'un performansı teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, yönetim transfer sürecini Avrupa'daki rakiplerinden önce sonuçlandırmayı hedefliyor.