CANLI | ABD ve İran masaya 5 şart koydu! Netanyahu-Trump hattında yeni saldırı ihtimali
ABD-İran hattında kritik pazarlık… Trump’ın sert mesajlarının ardından Washington’un Tahran’a yönelik 5 maddelik şart listesi ortaya çıktı. ABD’nin uranyum transferi ve tazminatsız anlaşma isterken, İran cephesi savaşın tamamen bitirilmesi, dondurulan varlıkların iadesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını masaya koydu.
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a peş peşe sert mesajlar geldi. Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran yönetimini hedef alan Trump, "İran için saat işliyor" diyerek açık uyarıda bulundu.
Ayrıca ABD'nin İran'la anlaşmak için 5 şartı belli oldu.
TRUMP: "KENDİLERİNDEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde ifadelere yer verdi.
ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur." ifadelerini kullandı.
İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın açıklaması, Çin ziyareti sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin gidişatının ne yönde ilerleyeceğine dair işaretler verdi.
5 MADDEYE KARŞILIK 5 MADDE
İran'dan ABD'nin 5 maddesinde karşılık geldi.
İran'ın herhangi bir görüşme için ön koşulları ise şöyle:
- Tüm cephelerde tam ateşkes yapılacak. (Lübnan dahil)
- İran'a karşı tüm yaptırımların kaldırılması.
- Donmuş İran varlıklarının tam iadesi.
- Savaş zararları için tazminat.
- Hürmüz Boğazı üzerinde İran egemenliğinin tanınması.
ABD İRAN'A MÜZAKERELER İÇİN 5 ANA ŞART ÖNE SÜRDÜ
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.
ABD'nin İran'a ilettiği şartlar;
- ABD tarafından tazminat ödenmemesi,
- İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi,
- İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması,
- İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve
- savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması
olarak sıralandı.
TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
ABD merkezli haber sitesi Axios'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Axios’a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.
İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.
Netanyahu, Çin ziyaretinden dönen Trump ile İran konusunda gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.
İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline atıfta bulunan Netanyahu, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız.” ifadelerini kullanmıştı.
ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.