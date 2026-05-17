Milyoner'de şoke eden veda: Otobüs şoförü trafik sorusunda elendi
ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de dün gece eşine az rastlanır bir elenme hikayesi yaşandı. Yılların otobüs şoförü Bahattin Tunç, milyonların bildiği trafik işareti sorusuna yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti ve stüdyoda buz kestirdi.
Hızlı Özet Göster
- Var Mısın? Yok Musun? yarışmasında otobüs şoförü Bahattin Tunç, trafik işaretleriyle ilgili soruya yanlış cevap vererek elendi.
- Yarışmacıya karayolları standart trafik işaret levhaları arasında hangi anlama gelen işaretin bulunmadığı soruldu ve doğru cevap 'Kaykay giremez' olarak açıklandı.
- Bahattin Tunç 'El arabası giremez' yanıtını verdi ve yarışmadan elendi.
- Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun yarışmacının mesleğine uygun olduğunu belirterek doğru cevap vereceğini düşündüğünü ifade etti.
- Yarışmacı daha önce 10 bin TL'lik soruda seyirci jokeri, 30 bin TL'lik Tire-Tirebolu sorusunda ise telefon jokerini kullanarak doğru cevap verdi.
Yarışma koltuğuna oturan ve Türkiye'nin her yerini otobüsle gezdiğini, hayatının direksiyon başında geçtiğini gururla anlatan Bahattin Tunç'un karşısına, tam da mesleğini ilgilendiren bir soru çıktı.Oktay Kaynarca "Rahat bilirsin" dedi, otobüs şoförü trafik sorusunda elendi!
Soruyu gören ünlü sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının mesleğine atıfta bulunarak "Tam bir otobüs şoförüne göre soru, bunu rahat bilirsin" yorumunu yaptı. Ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi.
Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekilde:
SORU: Karayolları standart trafik işaret levhaları arasında hangi anlama gelen bir işaret bulunmamaktadır?
A: At arabası giremez
B: El arabası giremez
C: Kaykay giremez (Doğru Cevap)
D: Motorlu bisiklet giremez
"EL ARABASI" DEDİ "KAYKAY" ÇIKTI
Emektar şoför, bir anlık tereddütün ardından "B: El arabası giremez" yanıtını verdi.
Cevabın ardından ekranların kırmızıya dönmesiyle hem yarışmacı hem de Oktay Kaynarca büyük bir şok yaşadı.
Doğru cevabın "C: Kaykay giremez" olduğunu gören Bahattin Tunç, meslek hayatının en büyük sürprizini canlı yayında yaşayarak yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.
Trafik yönetmeliğinde el arabası, at arabası ve motorlu bisiklet için giriş yasağı levhaları bulunurken, kaykay için standart bir levha yer almıyor.
Yarışmacı 10.000 TL'lik sesli soruda ise seyirci joker hakkını kullandı.
SORU: Dinlediğiniz "Uçuk Kaçık" adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
A: Harun Kolçak
B: Hakan Peker
C: Ufuk Yıldırım
D: İsmail YK
Doğru cevap: B
Yarışmacı seyirciye güvenerek B şıkkı cevabını verdi.
Yarışmacı 30.000 TL'lik coğrafya sorusunda ise telefon joker hakkını kullandı. Otobüs şoförü olarak sorunun cevabına emin olamayan yarışmacı izleyicileri şaşırttı.
SORU: Tire ilçesinden Tirebolu ilçesine seyehat eden biri hangi coğrafi bölgeden hangi coğrafi bölgeye gitmiş olur?
A: Ege'den Akdeniz'e
B: Ege'den Karadeniz'e
C: Marmara'dan Akdeniz'e
D: Marmara'dan Karadeniz'e
Doğru cevap: B
Yarışmacı Bahattin Tunç 50.000 TL'lik soruda ise yarı yarıya joker hakkını kullandı.
SORU: Hangisi, orta oyununun son temsilcilerinden olan bir tuluat sanatçısıdır?
A: İsmail Hakkı Dümbüllü
B: Hulusi Knetmen
C: Ediz Hun
D: İzzet Günay
Doğru cevap: A