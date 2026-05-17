Milyoner'de şoke eden veda: Otobüs şoförü trafik sorusunda elendi

Yarışmacı daha önce 10 bin TL'lik soruda seyirci jokeri, 30 bin TL'lik Tire-Tirebolu sorusunda ise telefon jokerini kullanarak doğru cevap verdi.

Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun yarışmacının mesleğine uygun olduğunu belirterek doğru cevap vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Yarışmacıya karayolları standart trafik işaret levhaları arasında hangi anlama gelen işaretin bulunmadığı soruldu ve doğru cevap 'Kaykay giremez' olarak açıklandı.

Var Mısın? Yok Musun? yarışmasında otobüs şoförü Bahattin Tunç, trafik işaretleriyle ilgili soruya yanlış cevap vererek elendi.

Yarışma koltuğuna oturan ve Türkiye'nin her yerini otobüsle gezdiğini, hayatının direksiyon başında geçtiğini gururla anlatan Bahattin Tunç'un karşısına, tam da mesleğini ilgilendiren bir soru çıktı.

Oktay Kaynarca "Rahat bilirsin" dedi, otobüs şoförü trafik sorusunda elendi!

Soruyu gören ünlü sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının mesleğine atıfta bulunarak "Tam bir otobüs şoförüne göre soru, bunu rahat bilirsin" yorumunu yaptı. Ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi.

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekilde:

SORU: Karayolları standart trafik işaret levhaları arasında hangi anlama gelen bir işaret bulunmamaktadır?

A: At arabası giremez

B: El arabası giremez

C: Kaykay giremez (Doğru Cevap)

D: Motorlu bisiklet giremez