CHP'de rüşvetin belgesi VIP şoförün telefonundan çıktı: "Çantamı açan oldu mu, para eksilmiş!"

Cumalı'nın telefonunda Veli Ağbaba ile arasında para transferleriyle ilgili çeşitli tarihlerde yapılan yazışmalar tespit edildi.

Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın istediği 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini anlattı.

Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etti.

Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba 'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul 'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı.

◼ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine sponsor olan Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonunda CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya 4 Mart 2024'te kargoyla gönderilen 94 bin 800 dolarlık paranın fotoğrafları bulundu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Özgür Özel ve Veli Ağbaba Gökhan Cumalı'nın nikah şahidi olmuştu.

100 BİN DEDİ, 94 BİN DOLAR ÇIKTI

◼Ulaşılan o fotoğrafta, 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tm" diyerek cevap yazdığı görüldü.

İFADESİNE BAŞVURULACAK

◼ 16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "Para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken, mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.