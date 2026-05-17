CHP'de rüşvetin belgesi VIP şoförün telefonundan çıktı: "Çantamı açan oldu mu, para eksilmiş!"
CHP’de “Özel” işlerin sponsoru işadamı Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan, Ağbaba ve Özgür Özel’in aile şoförü Gökhan Cumalı’nın cep telefonundan, kargayla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonunda CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya 4 Mart 2024'te kargoyla gönderilen 94 bin 800 dolarlık paranın fotoğrafları bulundu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesine başvuracak ve kargo şirketinden transfer kayıtlarını istedi.
- Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etti.
- Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın istediği 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini anlattı.
- Cumalı'nın telefonunda Veli Ağbaba ile arasında para transferleriyle ilgili çeşitli tarihlerde yapılan yazışmalar tespit edildi.
Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı.
◼ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine sponsor olan Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.
100 BİN DEDİ, 94 BİN DOLAR ÇIKTI
◼Ulaşılan o fotoğrafta, 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tm" diyerek cevap yazdığı görüldü.
İFADESİNE BAŞVURULACAK
◼ 16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "Para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken, mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.
OKLAR ONLARI GÖSTERİYOR
CHP, peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu Genel Merkez'e dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi. Yolsuzluktan tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan Özkan Yalım, kurultay dönemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini, CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise Ağbaba'nın kendisinden istediği 1 milyon euroyu Genel Merkez'e gidip teslim ettiğini anlatmıştı.
'PARALAR EKSİLMİŞ'
Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmada ise Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı Whatsapp üzerinden aradığı görüldü.
'PARA NEREDE?'
16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi? Para nerede?" sorularını yönelttiği, Cumalı'nın da "Otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra Whatsapp üzerinden konuştukları tespit edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken, cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
HABER: Halit Turan
Aşevi yemeklerini ‘satıp’ parasını cebe indirmişler
Yıldırımhan 6 bin KM menzille devler liginde