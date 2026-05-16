Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için dikkat çeken yorum: Sadece saha içi ile şampiyonluk gelmez
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasını değerlendirdi. Erdoğan, sarı-lacivertlilerde taraftar, yönetim ve futbolcu arasındaki huzur ortamına dikkat çekti.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin futbolda 2014'ten bu yana lig şampiyonluğu yaşayamamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin iyi kadrolar kurduğunu ve yüksek puanlar topladığını belirten Erdoğan, başarının yalnızca saha içi kaliteyle gelmediğini vurguladı.
"OLUMSUZ UNSURLAR KALDIRILMALI"
Erdoğan, futbolcu moralini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini savunarak; "Çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz. Kıl payı şampiyonluğu kaybediyoruz. Futbolcu bir maçtaki moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor aslında. Bir maç, bir beraberlik, bir gol ve futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması ve yönetilmesi lazım. Fenerbahçe'de artık taraftar, yönetim ve futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Kadrolar kuruluyor, iyi hocalar getiriliyor, iyi puanlar toplanıyor. Oradaki fark şu, bizim okçulukta son oka kalır birçok müsabaka. Son okta da merkeze yakın olan kazanır. O tek oktaki farkı düşünün. İki sporcu da belki birbirinden iyi. Ama işte o anda biraz daha soğukkanlı olan sporcu o maçı kazanıyor, madalyayı alan o oluyor. Madalyayla madalyasızlık arasındaki fark bir ana kalıyor." dedi.
"MOTİVASYONU BIRAKMAMALIYIZ"
Huzurun futbolda önemine dikkat çeken ve kimsenin hatasız olamayacağını dile getiren Erdoğan; "Futbolda da bu moral motivasyon ve dış etmenler çok önemli. Yani kulüpte huzur olması ve insanların inanması lazım. Mesela futbolcu bir yanlış pas veriyor, tribünler yuhalamaya başlıyor. Herhangi bir futbolcunun hatasız oynaması mümkün olabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhalayarak bitirdin. Sadece o maçta değil, belki birkaç maç daha futbolcuyu kaybetmeye yol açtı bu. Onun için taraftarıyla, yöneticileriyle, medyasıyla... Moral vermeye çalışan, her türlü destekleyen, o 'Milletim benim arkamda, taraftarım benim arkamda, yöneticilerim benim arkamda' dedirten motivasyon desteğini biz bu genç çocuklarımızdan ve kahramanlarımızdan esirgememeliyiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe de biraz bu bence evinin içini toparlayabilirse, futbolcusuna, teknik ekibine destek olan bir ekosistemi güçlü tutabilirse başarı gelecektir inşallah." sözlerini sarf etti.