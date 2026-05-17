Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, teslim olmayan saldırgan etkisiz hale getirildi.
Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.
TESLİM OLMAYINCA İNDİRİLDİ
Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.
BAKAN ÇİFTÇİ ACI HABERİ DUYURDU
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki polis memurunun şehit olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlğı diliyorum" dedi.
Şehit polis memurlarının kimlikleri belli oldu.
Şehit polislerimizin Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.