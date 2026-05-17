Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, teslim olmayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

  • Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı bir şüpheli tarafından sivil asayiş ekiplerine ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu.
  • Teslim olması yönünde yapılan çağrıya ateşle karşılık veren şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
  • Yaralanan polis memurları ve şüpheli Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi iki polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çorlu'da son dakika! Silahlı çatışmada 2 polis şehit oldu

TESLİM OLMAYINCA İNDİRİLDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ Çorlu’da rutin silahlı kavga ihbarı emniyet güçlerine yönelik saldırıya dönüştü.

BAKAN ÇİFTÇİ ACI HABERİ DUYURDU

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki polis memurunun şehit olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlğı diliyorum" dedi.

Şehit polis memurlarının kimlikleri belli oldu.

Şehit polislerimizin Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

