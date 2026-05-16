MİT yabancı servislere çalışan 9 kişilik ajan ağını çökertti: STK'lar etnik gruplar ve kamu görevlileri hedefteydi

B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

YABANCI SERVİSLERİN YÖNTEMLERİ ANALİZ EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı.

MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

