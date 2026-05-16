MİT yabancı servislere çalışan 9 kişilik ajan ağını çökertti: STK'lar etnik gruplar ve kamu görevlileri hedefteydi
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye aleyhine iki farklı yabancı servise casusluk yapan 9 kişilik bir ağı çökertti. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şebeke lideri B.E. dahil 7 kişi tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. MİT'in fiziki ve siber takibiyle tüm iletişim hatları deşifre edilen şebekenin; Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, etnik gruplar ve kamu görevlilerine ait hassas bilgileri yabancı servislere aktardığı belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını düzenlediği operasyonla çökertti.
MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü "özel ekipleri" ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alınırken, şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.
HASSAS BİLGİLERİ YABANCI SERVİSLERE AKTARIYORLARDI
Şebeke lideri B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişilerin, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı belirlendi.
Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktivitelerinin MİT tarafından fark edilmesi üzerine kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı.
FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP BAŞLADI
B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.
B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.
YABANCI SERVİSLERİN YÖNTEMLERİ ANALİZ EDİLDİ
Gerçekleştirilen operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı.
MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.