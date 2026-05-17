CANLI | Süper Lig'de kader günü! Küme düşecek takım belli oluyor
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun son maçları oynanıyor. Adresler İstanbul, Antaya ve Trabzon. Oynanan 4 karşılaşmanın ardından küme düşen son takım belirlenecek. Kasımpaşa - Galatasaray, Fenerbahçe - Eyüpspor, Trabzonspor - Gençlerbirliği ve Antalyaspor - Kocaelispor karşılaşmaları büyük önem taşıyor. 4 kritik randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
- Fenerbahçe, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyerek Eyüpspor'u ağırlayacak.
- Eyüpspor, kümede kalma mücadelesinde diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak avantajlı durumda.
- Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
- Antalyaspor, Kocaelispor karşısında kümede kalma mücadelesi verecek.
Süper Lig'de düğüm çözülüyor. Şampiyon ve Avrupa kupaları vizesi alan ekiplerin belirlendiği sezonun ardından küme düşecek son takım bu akşam belli oluyor.
CANLI ANLATIM
ŞAMPİYON SON KEZ SAHADA
ŞAMPİYON SON KEZ SAHADA
KASIMPAŞA: Ali Emre, Adem, Becao, Opoku, Kamil Ahmet, Andri, İrfan, Cafu, Kerem, Diabate, Benek
GALATASARAY: Günay, Icardi, Sane, Eren, İlkay, Kaan, Nhag,a Lang, Singo, Arda, Boey
Galatasaray, son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.
Kasımpaşa ise geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, 32 puanla 14. sırada yer aldı.
İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanında sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.
KADIKÖY'DE SEZONA ELVEDA
KADIKÖY'E SEZONA ELVEDA
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Mert G., Mert M., Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Fred, İsmail, Kante, Musaba, Oğuz, Kerem
EYÜPSPOR: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon yenilgi yüzü görmedi.
Sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertliler, geride kalan 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 73 puan topladı.
Eyüpspor ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 32 puan topladı ve averajla 13. sırada yer aldı.
EYÜPSPOR'UN GÖZÜ DİĞER MAÇLARDA
Eyüpspor'un ligde kalma ihtimali ise aynı saatte oynanacak diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak.
Son 4 maçta 10 puan toplayarak düşme hattından çıkan eflatun-sarılı ekip, kritik haftaya avantajlı girdi.
Ligde 16. sırada bulunan Antalyaspor'un Kocaelispor karşısında alacağı sonuç, alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek.
Eyüpspor'un, Gençlerbirliği ile ikili averajda eşit olduğu, Kasımpaşa'ya karşı ise üstünlük kurduğu belirtildi.
Son hafta sonuçlarına göre ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimalleri de devreye girebilir.
PAPARA PARK'TA VEDA GÜNÜ
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Benjamin, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu
GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, rakibiyle lig tarihinde 74. kez kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne güçlü bir konumda giriyor. Bordo-mavililer, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 69 puana ulaştı ve ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.
5 GÜNDE İKİNCİ RANDEVU
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Bordo-mavililer, bu kez ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibiyle 5 gün içinde ikinci kez karşı karşıya geliyor.
AKREPLER KÜME DÜŞMENİN EN GÜÇLÜ ADAYI
İLK 11'LER:
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Streek.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Sissoho, Agyei, Rivas, Churlinov.
Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda topladığı 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Antalyaspor, Kocaelispor'a yenilir veya sahadan beraberlikle ayrılırsa lige veda edecek. Akdeniz ekibi kazandığı takdirde üst basamakta bulunan takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Antalyaspor'un, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir.