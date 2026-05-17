KADIKÖY'DE SEZONA ELVEDA

KADIKÖY'E SEZONA ELVEDA

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Mert G., Mert M., Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Fred, İsmail, Kante, Musaba, Oğuz, Kerem

EYÜPSPOR: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut meraş, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut Bozok

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon yenilgi yüzü görmedi.

Sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertliler, geride kalan 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 73 puan topladı.

Eyüpspor ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 32 puan topladı ve averajla 13. sırada yer aldı.

EYÜPSPOR'UN GÖZÜ DİĞER MAÇLARDA

Eyüpspor'un ligde kalma ihtimali ise aynı saatte oynanacak diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak.

Son 4 maçta 10 puan toplayarak düşme hattından çıkan eflatun-sarılı ekip, kritik haftaya avantajlı girdi.

Ligde 16. sırada bulunan Antalyaspor'un Kocaelispor karşısında alacağı sonuç, alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Eyüpspor'un, Gençlerbirliği ile ikili averajda eşit olduğu, Kasımpaşa'ya karşı ise üstünlük kurduğu belirtildi.

Son hafta sonuçlarına göre ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimalleri de devreye girebilir.