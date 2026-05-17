CANLI YAYIN
Geri

Lewandowski Barcelona’ya veda etti! Fenerbahçe'ye müjde

Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacağını açıkladı. Deneyimli golcü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dört yıllık Katalan kariyerinin sona erdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lewandowski Barcelona’ya veda etti! Fenerbahçe'ye müjde
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Lewandowski, veda mesajında kulüpteki hedeflerini tamamladığını ve Barcelona kariyerinin özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
  • Polonyalı futbolcu, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya özel teşekkür ederek kulübün eski seviyesine dönmesinden memnuniyetini dile getirdi.
  • FC Barcelona, Lewandowski'ye teşekkür ederek onun bir efsane olarak ayrıldığını belirten bir mesaj yayımladı.
  • Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 191 maçta 119 gol ve 24 asist üretti.

Barcelona'da geçirdiği dönemin ardından ayrılık kararını açıklayan Robert Lewandowski, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti.

37 yaşındaki futbolcu, taraftarlara, takım arkadaşlarına ve kulüp yönetimine teşekkür ederek Barcelona kariyerinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Lewandowski Barcelona'dan ayrılıyor.
DUYGUSAL VEDA MESAJI

Polonyalı yıldız paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim" ifadelerini kullandı.

Lewandowski ayrıca Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya özel teşekkür ederek, kulübün yeniden eski seviyesine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli golcü mesajını "Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya" sözleriyle tamamladı.

Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
BARCELONA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

FC Barcelona da yıldız futbolcu için yayımladığı mesajda, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, Katalan ekibinde önemli başarılara imza attı. Tecrübeli santrfor, Barcelona kariyerinde 3 LaLiga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 Copa del Rey zaferi yaşadı.

Lewandowski Barcelona’ya veda etti! Fenerbahçe'ye müjde-4
119 GOLLÜ PERFORMANS

Polonyalı futbolcu, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 191 karşılaşmada 119 gol ve 24 asist üretti. Lewandowski, özellikle ilk iki sezonunda gösterdiği performansla takımın hücum hattının en önemli isimlerinden biri oldu.

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti dudak uçuklattı: 88.6 milyon euro!
SONRAKİ HABER

Kante'nin maliyeti dudak uçuklattı!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler