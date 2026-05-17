Lewandowski Barcelona’ya veda etti! Fenerbahçe'ye müjde
Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacağını açıkladı. Deneyimli golcü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla dört yıllık Katalan kariyerinin sona erdiğini duyurdu.
Barcelona'da geçirdiği dönemin ardından ayrılık kararını açıklayan Robert Lewandowski, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti.
37 yaşındaki futbolcu, taraftarlara, takım arkadaşlarına ve kulüp yönetimine teşekkür ederek Barcelona kariyerinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
DUYGUSAL VEDA MESAJI
Polonyalı yıldız paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim" ifadelerini kullandı.
Lewandowski ayrıca Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya özel teşekkür ederek, kulübün yeniden eski seviyesine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli golcü mesajını "Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya" sözleriyle tamamladı.
BARCELONA'DAN VEDA PAYLAŞIMI
FC Barcelona da yıldız futbolcu için yayımladığı mesajda, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, Katalan ekibinde önemli başarılara imza attı. Tecrübeli santrfor, Barcelona kariyerinde 3 LaLiga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 Copa del Rey zaferi yaşadı.
119 GOLLÜ PERFORMANS
Polonyalı futbolcu, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 191 karşılaşmada 119 gol ve 24 asist üretti. Lewandowski, özellikle ilk iki sezonunda gösterdiği performansla takımın hücum hattının en önemli isimlerinden biri oldu.