Lewandowski Barcelona’ya veda etti! Fenerbahçe'ye müjde

FC Barcelona, Lewandowski'ye teşekkür ederek onun bir efsane olarak ayrıldığını belirten bir mesaj yayımladı.

37 yaşındaki futbolcu, taraftarlara, takım arkadaşlarına ve kulüp yönetimine teşekkür ederek Barcelona kariyerinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Polonyalı yıldız paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim" ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

BARCELONA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

FC Barcelona da yıldız futbolcu için yayımladığı mesajda, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, Katalan ekibinde önemli başarılara imza attı. Tecrübeli santrfor, Barcelona kariyerinde 3 LaLiga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 Copa del Rey zaferi yaşadı.