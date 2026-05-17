İzmir değil CHP manzarası: Körfez'in kuş bakışı izlendiği Konak'taki tepe çöplüğe döndü
Yıllardır altyapı ve temizlik sorunlarıyla boğuşan CHP yönetimindeki İzmir’de yeni çevre felaketi yaşanıyor. Konak ilçesinde Körfez manzarasına sahip tepe, belediyenin denetim eksikliği neticesinde kaçak döküm alanına dönüştü. Eşrefpaşa Mahallesi sakinleri, patika yolları bile kapatan çöp ve moloz yığınları yüzünden isyan bayrağını çekti. Çevreye yayılan ağır koku insan sağlığını tehlikeye atarken, vatandaşlar yerel yönetimin duyarsızlığına son verip bölgeyi temizlemesini ve uyarı levhalarıyla kalıcı önlem almasını istiyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi üzerindeki boş alan, kaçak dökülen moloz ve evsel atıklarla çöplüğe dönüştü.
- Bölge sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetimsizliği nedeniyle oluşan kirliliğe tepki gösterdi.
- Mahalle sakini Şehmuz Takılmaz, yetkililerin alanı temizlemesini ve önlem almasını istedi.
- Çöp yığınları çevreye koku yayarak mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.
- İzmir Körfezi manzarasına sahip bölgedeki kirlilik, kentin turizm imajına zarar verdi.
Ege'nin incisi olarak anılan İzmir, CHP'li yerel yönetimin hizmetsizlik sarmalında yeni çevre felaketiyle yüzleşiyor. Konak ilçesinde İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan tepe, belediyenin denetimsizliği ve ilgisizliği neticesinde devasa çöplüğe dönüştü.
Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde bulunan boş alan, adeta kaderine terk edildi.
Patika yolun büyük bölümü kaçak dökülen moloz ve evsel atıklarla kaplandı.
Şehrin en güzel noktalarından birinde oluşan bu utanç tablosu, çevreye yaydığı dayanılmaz kokuyla mahallelinin hayat kalitesini sıfıra indirdi.
HALKA REVA MI… TURİSTE MANZARA BU MU
Bölgede yaşayan vatandaşlar, CHP'li belediyenin duyarsızlığına isyan bayrağını çekti.
Mahalle sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, alana sürekli moloz ve çöp dökülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Yaşanan kirliliği kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder. Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.
Yerel yönetimin asli görevi niteliğindeki temizlik hizmetini yerine getirmemesinin halk sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra kentin turizm potansiyeline de darbe vurduğu kaydediliyor.
Söz konusu alanın İzmir manzarası sebebiyle turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Takılmaz, bu çirkin görüntünün kente yakışmadığını belirtti.