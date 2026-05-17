İzmir değil CHP manzarası: Körfez'in kuş bakışı izlendiği Konak'taki tepe çöplüğe döndü

HALKA REVA MI… TURİSTE MANZARA BU MU

Bölgede yaşayan vatandaşlar, CHP'li belediyenin duyarsızlığına isyan bayrağını çekti.

Mahalle sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, alana sürekli moloz ve çöp dökülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Yaşanan kirliliği kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder. Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.

Bölgeye dökülen moloz yığınları ve evsel atıklar dayanılmaz kokular yayarken, duruma isyan eden mahalle sakinleri acil temizlik bekliyor.