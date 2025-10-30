Fenerbahçe’nin iki yıldızının kadro dışı süresi uzadı! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun devre arasında teklifleri değerlendirecekler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti. Fenerbahçe'de iki oyuncunun kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi.



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti. İki yıldız oyuncu, bundan sonraki maçlarda da forma giyemeyecek. İrfan Can ve Cenk Tosun'un bu karar sonrasında menajerleriyle temasa geçtiği ve görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. İki yıldız af kararının çıkmaması durumunda devre arasında başka takımlara transfer olma fikrine sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldızları İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı. Cenk Tosun ise 7 maçta 1 asisti var

U17 İLE ÇALIŞIYORLAR

Fenerbahçe'de milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun U17 ile antrenmanlara çıkıyor. Kadro dışı kalan her iki futbolcuya antrenör Tayfun seven eşlik ediyor.