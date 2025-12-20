PODCAST CANLI YAYIN

Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı

Başörtüsü takarak kamuoyunun büyük tepkisini bir video paylaşan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.Övüç'ün paylaşımındaki sözleriyle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı

Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Övüç başörtüsü takarak paylaştığı video ile kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Övüç ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Övüç daha önce de gözaltına alınmıştıÖvüç daha önce de gözaltına alınmıştı

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA YÖNLENDİRİYOR

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Övüç'ün paylaşımındaki sözleriyle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Murat ÖvüçMurat Övüç

ESKİ PAYLAŞIM BAHANESİ

Murat Övüç, ifadesinde; "Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, 'ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur' dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Eyüpspor - Fenerbahçe | CANLI
Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş