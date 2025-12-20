Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı

Övüç başörtüsü takarak paylaştığı video ile kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Övüç ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç , "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.

Övüç daha önce de gözaltına alınmıştı

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA YÖNLENDİRİYOR

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Övüç'ün paylaşımındaki sözleriyle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklandı.