PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de ateşkesin uygulanması, İsrail’in ihlalleri, barış planının ikinci aşaması ve Türkiye’nin garantör ülke olarak yürüttüğü diplomatik ve insani yardım çalışmaları ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 20 Aralık 2025'te İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettikleri ihlallere ilişkin bilgi verdi. Görüşmede, garantör ülke konumundaki Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sahada uygulanmasına yönelik yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar ele alındı.

Taraflar, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin önlenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde dururken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli koşulların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesine yönelik yapılabilecekleri de değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Başta çadır olmak üzere bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılması amacıyla bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, her iki heyet de Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinin korunması konusunda mutabık kaldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Eyüpspor - Fenerbahçe | CANLI
Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş