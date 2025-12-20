MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 20 Aralık 2025'te İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettikleri ihlallere ilişkin bilgi verdi. Görüşmede, garantör ülke konumundaki Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sahada uygulanmasına yönelik yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar ele alındı.

Taraflar, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin önlenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde dururken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli koşulların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesine yönelik yapılabilecekleri de değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Başta çadır olmak üzere bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılması amacıyla bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, her iki heyet de Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinin korunması konusunda mutabık kaldı.