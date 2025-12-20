PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında uyuşturucu, taciz ve grup ilişki iddialarıyla yürütülen soruşturma sürerken gözler eski eşi Pınar Erbaş’a çevrildi. Ekrandan çekildiği iddia edilen Pınar Erbaş ağır psikolojik süreç yaşadığını söyleyerek "Hayatımın bir döneminin yalan ve kurmacayla geçtiği gerçeğiyle yüzleşiyorum" ifadeleriyle sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında, Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü ile ilgili olay iddialar ortaya atıldı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA OLAY İDDİALAR: UYUŞTURUCU MOBBİNG GRUP SEX...
Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık 2025 akşamı gözaltına alındı. Soruşturma, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanımına yer sağlamak" suçlamalarını içerirken, Ersoy'un konutunda uyuşturucu partileri düzenlediği, kadınlara madde temin ettiği ve grup ilişkileri organize ettiği iddiaları gündeme geldi.

Mehmet Akif ErsoyMehmet Akif Ersoy

Gözaltına alınmasının ardından TMSF tarafından görevinden uzaklaştırılan Ersoy, savcılık ve mahkeme sürecinin sonunda 11 Aralık'ta tutuklandı. Adli Tıp raporuna göre Ersoy'un saç örneğinde kokain kalıntıları tespit edildi.

Soruşturmada tanık ifadeleriyle ortaya çıkan taciz ve mobbing iddiaları da dikkat çekti. Dosyada ayrıca Ersoy'un ilişkilerini kullanarak sektörel menfaat sağladığı, bazı spikerleri ekrana çıkardığı yönünde ifadeler yer aldı. Soruşturma genişleyerek medya ve iş dünyasından yeni isimleri kapsarken, siyasi bağlantılar ve nüfuz ticareti tartışmaları da gündeme geldi.

Sadettin Saranın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?Sadettin Saranın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?

ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ersoy hakkındaki iddiların ardından gözler eski eşi sunucu Pınar Erbaş'a çevrilmişti. Ekrandan çekildiği iddia edilen Erbaş sessizliğini bozdu.

HAYATIMIN BİR DÖNEMİ YALAN VE ALDATMACA İLE GEÇMİŞ

Yaşadığı ağır psikolojik süreç nedeniyle ekranlara ara verdiğini öne süren Erbaş, hayatının bir döneminin "yalan, aldatmaca ve kurmaca ile geçtiği gerçeğiyle yüzleştiğini" belirtti.

Pınar ErbaşPınar Erbaş

Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

Pınar Erbaş'ın X paylaşımıPınar Erbaş'ın X paylaşımı2022 yılında evlenen Erbaş ile Ersoy 2025'te boşandı.2022 yılında evlenen Erbaş ile Ersoy 2025'te boşandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında! | Mal varlığına el konuldu
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş