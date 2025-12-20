Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum

HAYATIMIN BİR DÖNEMİ YALAN VE ALDATMACA İLE GEÇMİŞ

Yaşadığı ağır psikolojik süreç nedeniyle ekranlara ara verdiğini öne süren Erbaş, hayatının bir döneminin "yalan, aldatmaca ve kurmaca ile geçtiği gerçeğiyle yüzleştiğini" belirtti.

Pınar Erbaş

Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

Pınar Erbaş'ın X paylaşımı 2022 yılında evlenen Erbaş ile Ersoy 2025'te boşandı.