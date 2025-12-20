PODCAST CANLI YAYIN

Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katıldı. Savunma alanında atılan adımları sıralayan Başkan Erdoğan, "Dünya 11'incisiyiz" diyerek yeni hedefi açıkladı. Yeni müjdelerin sinyalini veren Erdoğan, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın törende konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli mensupları, Pakistan heyetinin değerli üyeleri, savunma sektörümüzün kıymetli temsilcileri, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği şehir İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız. Platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Törenimizi Pakistan'dan teşrif eden kıymetli misafirlerimize, ikinci evleri olan Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Mavi Vatan'ın dört bir yanında büyük bir adanmışlıkla görev yapan tüm personelimize, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye için çalışan, Mavi Vatan'ın muhafazası ve gerektiğinde müdafaası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Yine bu vesileyle, asırlardır Nazlı Hilal'in özgürce dalgalanması için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Evet, bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığımızın işçisinden mühendisine bütün mensuplarını can-ı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak üzere Eylül 2018 tarihinde dört adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık.

İlk gemi PNS Babür'ü 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Hayber'in teslimini yapıyoruz. Projenin üçüncü ve dördüncü gemileri Karaçi Tersanesi'nde inşa ediliyor. En son teknolojiyle donatılmış bu gemilerin, kardeş Pakistan Donanması'na şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu, Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek ve güçlenecektir.

