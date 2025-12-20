Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, 3 yıldızı listesine ekledi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayında girişimler yapılacak. Devrede flaş bir isim de var. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'i kazanmak ve diğer kulvarlarda da başarıya ulaşmak amacında. Yönetim, kadro derinliğini zenginleştirmek için dört koldan çalışıyor. Hedefte orta saha ve kanat takviyesi var.
JELERT YALANLAMASI
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Southampton'a kiralanan Elias Jelert hakkında çıkan transfer iddialarına Southampton cephesinden net bir yanıt geldi. Danimarkalı futbolcunun bonservisiyle ilgili söylentiler kulüp tarafından yalanlandı.
OPSİYON DOĞRU DEĞİL
Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, Elias Jelert için yer alan "7 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu devreye sokulmayacak" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Spors, bu iddiaların yanlış ve temelsiz olduğunu vurguladı.
"KASIM AYINDA MANTIKSIZ"
Johannes Spors, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Onunla kantinde konuştum ve 'Elias, bunları okuduğunda bil ki saçmalık. Bunlara kulak asma' dedim. Bir futbol kulübü, Mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu neden Kasım ayında kullansın? Bu hiç mantıklı değil. İster kullanmak isteyin ister istemeyin, bunu şimdi yapmazsınız."
"EN İYİ MAÇTA SAKATLANDI"
Spors, Jelert'in yaşadığı sakatlığa da değinerek oyuncuya güvendiklerini belirtti. Sportif direktör, "O çok iyi bir oyuncu ve talihsiz bir anda sakatlandı. Bizim için en iyi maçını oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Şimdi geri dönüyor ve onu yavaş yavaş hazır hale getirmemiz gerekiyor" dedi.
YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU
Southampton cephesinde, Noel dönemiyle birlikte yoğun bir maç takviminin başlayacağına dikkat çekildi. Spors, bu süreçte Jelert'in tamamen hazır hale gelmesini umduklarını ifade etti.
GALATASARAY TAKİPTE
Elias Jelert'in kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun süresi devam ederken, Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Danimarkalı futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararın sezon ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.
ICARDI'YE İSPANYA'DAN TALİP
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızının geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa basınında yeni iddialar ortaya atıldı.
SÜRPRİZ İDDİA
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi için sürpriz bir talip çıktı. El Nacional'de yer alan haberde, La Liga ekiplerinden Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
OVIEDO ISRARCI
Haberde, ligde 19. sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren Real Oviedo'nun, Icardi transferi konusunda oldukça istekli olduğu belirtildi. İspanyol kulübünün, tecrübeli golcüyü takımın hücum hattında kilit bir rol için düşündüğü aktarıldı.
İTALYANLAR DA DEVREDE
Mauro Icardi ile ilgili bir başka iddia ise İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızla sözleşme uzatma seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.
DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ KONTRAT
Galetti'nin iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Icardi ile kontrat yenilemeyi düşünüyor ancak bu kez daha düşük mali şartlarla masaya oturmayı planlıyor. Görüşmelerin henüz başlamadığı belirtilirken, Galatasaray'ın Icardi'yi kulüp efsanelerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Haberde ayrıca Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmaya açık olduğu ancak diğer transfer seçeneklerini de değerlendirmek istediği vurgulandı. Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi beklenen Galatasaray'da öncelik orta saha bölgesine verildi. Sarı-kırmızılılar, rotasyonu genişletmek amacıyla Premier Lig'den dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
ANDRE TRANSFER LİSTESİNDE
Galatasaray'ın, Wolverhampton forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre'yi transfer listesine eklediği öğrenildi. Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Andre, geçtiğimiz sezonun başında Fluminense'den Wolverhampton'a transfer olmuştu. Kısa sürede Premier Lig'de adından söz ettiren Brezilyalı futbolcu, birçok kulübün radarına girdi.
SCOUTLAR YAKIN TAKİPTE
Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin, Andre'nin maçlarını uzun süredir yakından izlediği belirtildi. Wolverhampton formasıyla son 1,5 sezonda 54 resmi karşılaşmada görev alan genç oyuncu, performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.
KİRALANABİLİR
Andre'nin Wolverhampton ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ihtimaline sıcak baktığı aktarıldı.
FLUMINENSE'DE PARLADI
Andre, kariyerindeki çıkışı Fluminense formasıyla yaptı. Brezilya ekibinin altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, 2022-2023 sezonunda Fluminense ile Libertadores Kupası ve Sudamericana Kupası şampiyonlukları yaşadı. Bu performansının ardından Premier Lig yolu açıldı.
LEMINA'NIN ARKADAŞI
Andre'nin transfer gündeminde öne çıkmasında bir diğer detay ise Mario Lemina oldu. Andre, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Wolverhampton'da Lemina ile birlikte forma giydi. Lemina'nın daha sonra Galatasaray'a transfer olması, iki oyuncunun yeniden aynı takımda buluşma ihtimalini gündeme getirdi. Gabonlu futbolcu, süreçte etkin rol oynayacak.
SOL KANAT İÇİN PORTEKİZ HAMLESİ
Ara transfer dönemine kısa süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını Portekiz'e çevirdi.
SCHJELDERUP LİSTEDE
Galatasaray, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer listesine aldı. Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almadığı öne sürülen genç oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLAYABİLİR
Galatasaray yönetiminin, 21 yaşındaki Norveçli futbolcu için devre arası transfer döneminde Benfica ile temasa geçerek resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, sol kanattaki rotasyonu güçlendirmek adına bu transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.
KONTRATI 2028'DE BİTİYOR
Andreas Schjelderup'un Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Bu sezon Portekiz temsilcisiyle 21 maçta 967 dakika forma giyen genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Norveç Milli Takımı formasını 8 kez giyen Schjelderup, henüz milli formayla skor katkısı üretemedi. Yüksek top tekniği, çalım yeteneği ve etkili şutlarıyla dikkat çeken genç kanat oyuncusu, Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
SALİH ÖZCAN SÜRPRİZİ
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ
Almanya'da bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 27 yaşındaki Salih Özcan'ın, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu nedenle tecrübeli orta saha oyuncusunun, ocak ayında Dortmund'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.