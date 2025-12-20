Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede

Galatasaray, Süper Lig'i kazanmak ve diğer kulvarlarda da başarıya ulaşmak amacında. Yönetim, kadro derinliğini zenginleştirmek için dört koldan çalışıyor. Hedefte orta saha ve kanat takviyesi var.

JELERT YALANLAMASI

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Southampton'a kiralanan Elias Jelert hakkında çıkan transfer iddialarına Southampton cephesinden net bir yanıt geldi. Danimarkalı futbolcunun bonservisiyle ilgili söylentiler kulüp tarafından yalanlandı.