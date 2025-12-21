Suriye 'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü.

Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ve üç gün süren kampanyada 426 milyon dolar bağış yapıldı.

Daha önce de Suriye 'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 milyon dolar ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı. "ZAFERİN ANAHTARI HALEP'LE SURİYE YENİDEN YÜKSELİŞİ GEÇECEK" Halep 'teki bağış kampanyasının kapanış programına video konferans yoluyla katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Halep'in stratejik önemine vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı (AA) Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)







Halep'in Suriye'nin ekonomik olarak yeniden canlanması için anahtar bir rol üstlendiğini belirten eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarı ve tüm Suriye'nin giriş kapısıdır. Ülkenin ekonomik yükselişi bu kapıdan, yani Halep'ten başlayacaktır" dedi.

Halep'in bölgedeki ticaret hacmine de değinen eş-Şara, "Yaptırımların kaldırılmasının ardından Halep, sadece Suriye içinde değil, bölgesel ölçekte de ilk sırada yer alacaktır. Halep, Suriye'nin ticari ve ekonomik faaliyetlerinin temel üssü haline gelecektir" ifadelerini kullandı.