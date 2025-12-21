PODCAST CANLI YAYIN

Suriyelilerin dönüşünü hızlandıracak gelişme! Halep'in yeniden imarı için 426 milyon dolar: Şara'dan net mesaj

Suriye’de 8 Aralık devrimi sonrası imar çalışmaları sürüyor. Halep ilinde yeniden inşası için düzenlenen bağış kampanyasında 426 milyon dolar toplandı. Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor’da 30 milyon dolar, Dera’da 40 milyon dolar, Humus’ta 24 milyon dolar ve İdlib'de 208 milyon dolarlık bağış kayıtlara geçti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Halep'in stratejik önemine dikkat çektip "Önceliğimiz Halep'teki yoksulluğu bitirmektir" dedi. Suriye ve vilayetlerinin yeniden ayağa kalkmasıyla birlikte Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin yeniden artacağı değerlendirliyor.

Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ve üç gün süren kampanyada 426 milyon dolar bağış yapıldı.

Suriye'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü.

Suriye’nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı (AA)Suriye’nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı (AA)

Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 milyon dolar ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

"ZAFERİN ANAHTARI HALEP'LE SURİYE YENİDEN YÜKSELİŞİ GEÇECEK"

Halep'teki bağış kampanyasının kapanış programına video konferans yoluyla katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Halep'in stratejik önemine vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)



Halep'in Suriye'nin ekonomik olarak yeniden canlanması için anahtar bir rol üstlendiğini belirten eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarı ve tüm Suriye'nin giriş kapısıdır. Ülkenin ekonomik yükselişi bu kapıdan, yani Halep'ten başlayacaktır" dedi.

Halep'in bölgedeki ticaret hacmine de değinen eş-Şara, "Yaptırımların kaldırılmasının ardından Halep, sadece Suriye içinde değil, bölgesel ölçekte de ilk sırada yer alacaktır. Halep, Suriye'nin ticari ve ekonomik faaliyetlerinin temel üssü haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı (AA)Suriye’nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı (AA)

ÖNCELİĞİMİZ HALEP'İN YOKSULLUĞUNU BİTİRMEK

Eş Şara, yoksullukla mücadelenin Halep'ten başlayacağını belirterek, "Önceliğimiz Halep'teki yoksulluğu bitirmektir. Burada elde edeceğimiz başarı, diğer vilayetlere yayılmamızı ve tüm ülkede yoksulluğu sona erdirmemizi sağlayacaktır. Halep tarih boyunca yoksulluğun olmadığı bir şehirdi, bu kimliği geri kazanmak hepimizin sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

8 Aralık devrimi sonrası Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı (AA)8 Aralık devrimi sonrası Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı (AA)

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNÜ HIZLANDIRACAK GELİŞME

Suriye ve vilayetlerinin yeniden ayağa kalkmasıyla birlikte Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin yeniden artacağı değerlendirliyor.

Resmi verilere göre; 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 590 bin olarak açıklandı. 2016'dan bu yana ülkesine gönüllü dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 330 bin.

Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiyenin 3 aşamalı yol haritasıSuriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiyenin 3 aşamalı yol haritası

