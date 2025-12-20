Kadraj
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş
Bu akşam atv ekranlarında ilk kez televizyon izleyicisi ile buluşacak olan Şımarık filminde Teoman karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan ile ilgili bir gerçek duyanları şoke etti. Taylan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı. Bakın Ahmet Mümtaz Taylan'ın eski eşi kim!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 12:24