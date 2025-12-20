Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş

Taylan'ın bir dönem ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi, ünlü bir Yeşilçam yıldızının torunu çıktı. Üstelik kendisi de tıpkı Taylan gibi tanınmış bir oyuncu.