Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi

Türkiye'de 8,8 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmelerinde süreç hızla ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bu hafta tamamlanırken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantıya işçi kesimi yine katılmadı ancak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan; Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona sözlü olarak iletti. Bakanlık, Hazine ve Maliye ile TÜİK temsilcileri toplantıda enflasyon ve zam senaryolarını içeren ekonomik verileri sundu. Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

YÜZDE 14'LÜK ENFLASYON TALEBİ

Bakan Işıkhan, Türk-İş ile yaptığı görüşmede, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, işverenleri zorlamayacak dengeli bir rakamda buluşacağız" mesajı verdi. İşçi tarafının yüzde 14'lük geçmiş dönem enflasyon farkı talebi de komisyona aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan BAŞKAN ERDOĞAN'IN İŞVERENE MESAJI: ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Aralık'ta düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan'ın "İşveren elini taşın altına koymalı" çağrısı sonrası beklentiler arttı.