Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmelerinde süreç kritik aşamaya girdi. İşçi kesiminin yüzde 14’lük enflasyon farkı talebi komisyona iletilirken, Başkan Erdoğan'ın “İşveren elini taşın altına koymalı” çağrısı beklentiyi artırdı. Masadaki 7 farklı zam formülü hesaplamaları hareketlendirirken gözler asgari ücret için yapılacak 3. toplantıya çevrildi.
Türkiye'de 8,8 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmelerinde süreç hızla ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bu hafta tamamlanırken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.
Toplantıya işçi kesimi yine katılmadı ancak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan; Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona sözlü olarak iletti. Bakanlık, Hazine ve Maliye ile TÜİK temsilcileri toplantıda enflasyon ve zam senaryolarını içeren ekonomik verileri sundu.
YÜZDE 14'LÜK ENFLASYON TALEBİ
Bakan Işıkhan, Türk-İş ile yaptığı görüşmede, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, işverenleri zorlamayacak dengeli bir rakamda buluşacağız" mesajı verdi. İşçi tarafının yüzde 14'lük geçmiş dönem enflasyon farkı talebi de komisyona aktarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İŞVERENE MESAJI: ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Aralık'ta düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan'ın "İşveren elini taşın altına koymalı" çağrısı sonrası beklentiler arttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunun %31 civarında olacağını açıklaması da hesaplamaları bu seviyeye yöneltti. Bu oranda zam yapılması halinde net ücret yaklaşık 28.956 TL'ye denk geliyor.
Kulislerde asgari ücretin 27 bin - 30 bin TL bandında şekillenebileceği konuşuluyor.
MEVCUT ÜCRET
Asgari ücret; net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanıyor.
HANGİ FORMÜLDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret için 7 farklı zam senaryosu konuşuluyor:
7 FORMÜL GÜNDEMDE
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücret için masada bulunan 7 farklı zam formülünü açıkladı.
ZAM ORANLARINA GÖRE YENİ ÜCRETLER
Açıklanan senaryolara göre artış oranına bağlı olarak asgari ücrette ortaya çıkacak net tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 26.584 TL oluyor.
Yüzde 23 zam senaryosunda rakam 27.188 TL'ye yükseliyor.
Yüzde 25 artış durumunda yeni ücret 27.630 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 28,5 zam uygulanırsa asgari ücret 28.404 TL seviyesine çıkıyor.
Yüzde 30 artış formülünde rakam 28.735 TL'yi buluyor.
Yüzde 35 zam halinde asgari ücret 29.841 TL oluyor.
Yüzde 40 artış senaryosunda ise ücret 30.946 TL'ye kadar yükseliyor.
GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA
Üçüncü toplantının gelecek hafta yapılması ve rakamın netleşmesi bekleniyor. Eğer sonuç çıkmazsa komisyon dördüncü kez toplanacak.