PODCAST CANLI YAYIN

Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün, hayatını kaybetmeden üç gün önce kendisini keşfeden yapımcı Şahin Özer’i arayarak yardım istediği ortaya çıktı. Özer, sanatçının son konuşmasını ve ölümüne ilişkin şüphelerini ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü (Gül Tut), 1993 yılında müzik dünyasına kazandıran isim olan yapımcı Şahin Özer ile hayatını kaybetmeden sadece üç gün önce telefonla görüşmüştü. Özer, sanatçının son konuşmalarında yaşadığı ruh halini ve ölümüne ilişkin şüphelerini ilk kez anlattı.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU"

Şahin Özer, son telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu."

ÖLÜMÜNDEN SONRA GELEN İDDİALAR

Güllü, bu görüşmeden üç gün sonra Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay kamuoyunda "şüpheli ölüm" tartışmalarını beraberinde getirirken, Şahin Özer özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada çarpıcı iddialar dile getirdi.

"AİLE İÇİNDE KAOS VARDI"

Özer, sanatçının çevresiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

"Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı."

"ŞARKILAR STÜDYODAN ALINDI" İDDİASI

Şahin Özer, Güllü'nün yeni albümü için hazırladığı şarkıların ölümünden kısa süre sonra stüdyodan alındığını da öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren Özer, şunları söyledi:

"O kız vefat etmiş ertesi gün veya 3 gün sonra, 5 gün sonra gelip buradan şarkıları almışsınız. En azından etik olarak bana çıkıp da 'Abi ben bu şarkıları alıyorum' demesi gerekmez mi?"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretleri sürerken, ortaya atılan bu iddialar sanat dünyasında ve kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Beşiktaş - Rizespor | CANLI
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş