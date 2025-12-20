Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi

"Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı."

"ŞARKILAR STÜDYODAN ALINDI" İDDİASI

Şahin Özer, Güllü'nün yeni albümü için hazırladığı şarkıların ölümünden kısa süre sonra stüdyodan alındığını da öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren Özer, şunları söyledi:

"O kız vefat etmiş ertesi gün veya 3 gün sonra, 5 gün sonra gelip buradan şarkıları almışsınız. En azından etik olarak bana çıkıp da 'Abi ben bu şarkıları alıyorum' demesi gerekmez mi?"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretleri sürerken, ortaya atılan bu iddialar sanat dünyasında ve kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.