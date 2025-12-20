Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün, hayatını kaybetmeden üç gün önce kendisini keşfeden yapımcı Şahin Özer’i arayarak yardım istediği ortaya çıktı. Özer, sanatçının son konuşmasını ve ölümüne ilişkin şüphelerini ilk kez anlattı.
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü (Gül Tut), 1993 yılında müzik dünyasına kazandıran isim olan yapımcı Şahin Özer ile hayatını kaybetmeden sadece üç gün önce telefonla görüşmüştü. Özer, sanatçının son konuşmalarında yaşadığı ruh halini ve ölümüne ilişkin şüphelerini ilk kez anlattı.
"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU"
Şahin Özer, son telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:
"İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu."
ÖLÜMÜNDEN SONRA GELEN İDDİALAR
Güllü, bu görüşmeden üç gün sonra Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay kamuoyunda "şüpheli ölüm" tartışmalarını beraberinde getirirken, Şahin Özer özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada çarpıcı iddialar dile getirdi.
"AİLE İÇİNDE KAOS VARDI"
Özer, sanatçının çevresiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:
"Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı."
"ŞARKILAR STÜDYODAN ALINDI" İDDİASI
Şahin Özer, Güllü'nün yeni albümü için hazırladığı şarkıların ölümünden kısa süre sonra stüdyodan alındığını da öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren Özer, şunları söyledi:
"O kız vefat etmiş ertesi gün veya 3 gün sonra, 5 gün sonra gelip buradan şarkıları almışsınız. En azından etik olarak bana çıkıp da 'Abi ben bu şarkıları alıyorum' demesi gerekmez mi?"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretleri sürerken, ortaya atılan bu iddialar sanat dünyasında ve kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.