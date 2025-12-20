Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
Çanakkale-Lapseki karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü Kangırlı sapağında ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Cinayet gibi kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Bölgede kayda geçen kareler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Çanakkale-Lapseki karayolunda saat 02.30 sularında feci bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.
TERS YÖNE GİRİNCE FACİA GELDİ!
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.